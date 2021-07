Eva Henger e la figlia Mercedesz infiammano Instagram: bikini bollenti FOTO

Tale madre, tale figlia: in questo caso le due donne, bellissime entrambe, oltre ad essere due gocce d’acqua, fanno impazzire il web. Ecco mamma Eva Henger e la figlia Mercedesz in bikini.

La bellezza delle due donne incarna le caratteristiche tipiche delle donne dell’Est: capelli biondi, pelle diafana e occhi chiari. Mamma Eva Henger è molto nota per avere avuto, in passato, una carriera da pornostar. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sono stati mossi quando, una giovane Henger, ha iniziato a partecipare ai concorsi di bellezza in Ungheria, suo Paese d’origine.

Il suo vero successo, però, è stato raggiunto in Italia dove, abbandonata la carriera di porno attrice, ha iniziato a partecipare ad altre tipologie di film. La sua bellissima figlia, Mercedesz, è un’attrice, influencer e personaggio televisivo italiano ed ha partecipato anche al reality de L’Isola dei Famosi.

Eva Henger e Mercedesz : eccole in bikini

Due corpi statuari, due regine di bellezza: mamma Eva e la figlia Mercedesz spesso pubblicano sui loro profili social le loro foto in bikini che mettono in rilievo il loro fisico perfetto, infiammando le fantasie dei loro follower.

In questo scatto, pubblicato qualche tempo fa, le due meravigliose donne si sono fotografate al mare insieme ed è quasi difficile, distinguere dalla fotografia, chi è la madre e chi la figlia. Mamma Eva e Mercedesz figlia, sembrano quasi coetanee e amiche, due donne con dei corpi da capogiro.

Una foto amarcord questa delle due donne che, ad oggi, vivono un rapporto un po’ conflittuale ma mamma Eva ha sempre tenuto la porta aperta per la sua amata figlia: “Aspetto sempre che la mia bambina torni da me“, aveva dichiarato tempo fa.

Il complicato rapporto di mamma Eva e sua figlia Mercedesz

Bellissime entrambe e con doti innate per il mondo dello spettacolo, le due donne hanno avuto diverse collaborazioni professionali.

Eva e Mercedesz hanno partecipato insieme al film Gangs of New York di Martin Scorsese, nel 2002 per poi collaborare nella pellicola di Bastardi, diretta da Federico Del Zoppo e Andres Alce Meldonado. Nel 2008 hanno anche recitato insieme in Torno a vivere da solo, il film di Jerry Calà.

Un sodalizio forte tra Eva e Mercedesz, fino a quando, però, si è incrinato in particolar modo nel 2019 quando la giovane figlia ha deciso di seguire un’alimentazione e un regime sportivo più rigido, non molto apprezzato da sua madre.

Il conflitto è diventato social: di fronte alle foto di Mercedesz trasformata, mamma Eva ha commentato dicendo di preferirla prima, quando era più in carne e femminile e definendo la figlia una ragazza fragile. Di pronta risposta sua figlia, attraverso il web, ha commentato: “La stessa madre che quando ero in carne mi assillava che ero cicciona”. Non solo ma Mercedesz è stata drastica anche nell’aggiungere: “Anche quando avevo l’acne mi assillava e mi mettevo a piangere”.