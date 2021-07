Uomini e Donne è il programma pomeridiano di Maria De Filippi più seguito degli ultimi anni. Il merito è senza dubbio dei partecipanti che si mettono in gioco per trovare l’anima gemella. Secondo fonti attendibili pare che il programma tornerà in onda a luglio, a partire da mercoledì 14. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne in prima serata

I fan possono fare i salti di gioia perché potranno assistere alle vicende sentimentali di coloro che mettono piede nello studio. Alcune storie hanno un avuto lieto fine, come quella di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Davide Donadei e Chiara Rabbi e tanti altri ancora. I giovani appassionano il pubblico perché vivono l’amore in modo puro e coinvolgente. Molti sono stati i tronisti che sono stati in grado di entrare nel cuore degli italiani. Ragion per cui il loro percorso sentimentale verrà riproposto in onda in prima serata su canale 5. Ecco chi li vedremo nel piccolo schermo.

I tronisti dell’edizione 2019

Secondo fonti attendibili Mediaset ha deciso di dedicare delle puntate ai tronisti del 2019 e alle loro rispettive scelte. I telespettatori ricorderanno che in quel periodo sul trono c’erano Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. La prima è attualmente fidanzata con l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso, il quale non si presentò alla scelta perché logorato da una marea di dubbi. Tuttavia dopo si è rimboccato le maniche per riconquistarla e alla fine è riuscito nel suo intento. Molti ricorderanno sicuramente che era stato chiamato da Mara Fasone, però dopo una serie di puntate decise di focalizzare la sua attenzione su Teresa. Lorenzo e Luigi, invece, sono stati entrambi i corteggiatori di Sara Affi Fella. Sono stati chiamati entrambi dalla redazione per sedersi sul trono, così il primo ha conosciuto l’attuale partner Claudia Dionigi mentre l’altro è uscito dal programma con Irene Capuano. Attualmente Luigi è fidanzato con un’altra del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Ivan aveva tra le sue corteggiatrici Natalia Paragoni, la quale a un passo dalla scelta ha deciso di corteggiare il nuovo tronista Andrea Zelletta. Per questo motivo Ivan ha voluto provare a gettare le basi per una nuova relazione con l’altra corteggiatrice Sonia Pattarino. Anche loro si sono lasciati dopo qualche mese di frequentazione.

I percorsi brevi

Durante quel periodo si è seduto per poco tempo sul trono anche Andrea Cerioli. Quando ha visto Arianna Cirrincione, ha capito che sarebbe stata lei la donna della sua vita. Infatti ancora oggi sono felicemente innamorati. Per quanto riguarda Mara, è stata poco tempo nello studio perché stufa del trattamento ricevuto dei presenti. Come se non bastasse Gianni Sperti insinuava che lei avesse un altro fuori dallo studio. Saranno riproposti anche questi troni? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

