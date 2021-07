Gaia Gozzi, sensuale come non l’avete mai vista VIDEO

Gaia Gozzi è un’ex vincitrice di un’edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Da allora sta scalando la vetta del successo grazie ai suoi inediti brani musicali. L’ultimo videoclip realizzato in collaborazione con Sean Paul sta spopolando sul web. Il merito è della sua professionalità che si sposa bene con la sensualità.

La brillante carriera di Gaia

Nata a Guastalla il 29 settembre 1997, Gaia Gozzi è una cantante italiana con cittadinanza brasiliana. Ha cercato di spopolare nel programma canoro X-Factor, ma il vero successo è arrivato con la sua partecipazione alla diciannovesima edizione di Amici. Ha portato a casa il montepremi e il merito è stato dei suoi brani Chega e Coco Chanel. Molti sono concordi nel dire che ha una voce fantastica e lei in persona ha dichiarato di ispirarsi a cantanti internazionali come Beyoncé, ma prende spunto anche da cantanti italiani come Giorgia ed Elisa. Quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo proponendo il brano Cuore amaro. Dopo essersi classificata al diciannovesimo posto nella classifica del Festival, ha iniziato a lavorare per il nuovo singolo intitolato Boca, in collaborazione con il cantante di fama mondiale Sean Paul. Ciò dimostra che il suo lavoro le sta dando tantissime soddisfazioni.

La cantante sensualissima nel nuovo videoclip

Nel video Gaia mostra una versione intrigante e molto audace. Ha optato per un taglio corto con effetto ondulato e un make-up che mette ancora di più in risalto lo sguardo agghiacciante. Indossa un vestito rosso velato che non lascia spazio all’immaginazione per poi passare a un abbigliamento maschile con camicia e pantaloni. La telecamera la riprende nel momento in cui toglie la benda dagli occhi per poi fuggire. Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram di Gaia il 29 giugno e ha subito ottenuto tantissimi like e commenti positivi. Non sono mancate le critiche, ma lei tende a ignorare perché sa che anche questo comporta la popolarità.

Un amore che procede a gonfie vele

Per quanto riguarda la vita privata Gaia Gozzi è felicemente fidanzata con il musicista e produttore musicale Daniele Dezi. Quest’ultimo è anche chitarrista fisso i miei concerti di Coez e ha lavorato anche per alcuni cantanti come Achille Lauro. Ha una bambina di 7 anni, nata da una storia d’amore precedente. I due ormai non si nascondono più, in quanto si mostrano senza esitazione sui social più uniti e affiatati che mai. Nonostante sia un personaggio pubblico, Gaia tende sempre a tutelare la sua vita privata. Eppure pare che stavolta stia facendo un’eccezione, chiaro segno che tutto procede a gonfie vele.

