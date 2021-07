Romina Power, ricordi di un amore passato con Albano: “La prima volta a Cellino…”

Recentemente ospite del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno Romina Power si è raccontata in modo completo: ha parlato della sua infanzia, del rapporto difficile con il padre Tyron che ha riscoperto soprattutto dopo la sua morte, quello con i fratelli e la mamma e poi del suo debutto come artista che l’ha portata all’incontro con Albano Carrisi. Molto amati in Italia e anche all’estero Albano e Romina oggi non sono più coniugi ma hanno imparato a convivere per il bene dei loro figli tanto che da qualche anno sono tornati anche sul palco ad esibirsi insieme per la gioia di tutti i fans.

Romina Power: “La più grande conferma di amore”

Romina è molto legata ad Albano, le vuole molto bene e non manca mai di ricordare gli anni felici che hanno trascorso insieme a Cellino San Marco, l’estesa tenuta di proprietà del cantante pugliese apprezzata sede di produzione di prodotti locali e vini. La Power non ha potuto non ricordare il rapporto che ha avuto con l’ex suocera Iolanda, una persona a cui era affezionata e che l’ha aiutata anche con i figli. La prima volta che è andata a Cellino ha trascorso del tempo con Iolanda, con lei c’è sempre stato un feeling speciale per questo la ricorda con un velo di nostalgia:

“Aveva un’ingenuità simile a quella dei bambini. Io e lei abbiamo allevato i 4 figli. La più grande conferma di amore che ho avuto da lei è stato quando nel 2013 abbiamo cantato di nuovo insieme con Al Bano a Mosca e lei si è pagata il biglietto da sola in prima fila e si è lanciata su di me per baciarmi. “ Ha ricordato Romina con il sorriso e mentre la figlia la osserva e condivide appieno le parole della mamma quando parla della nonna. La Power ha confermato i rapporti distesi che ci sono con l’ex marito soprattutto sul palco ma non ha voluto rivelare altro: “Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo, fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene.”

Romina Power: “Spero di non morire da sola”

Romina Power ha poi confessato d’essere single ma spera d’innamorarsi un’altra volta, non le piacerebbe morire da sola, questo la spaventa da un certo punto di vista. La cantante ha recentemente anche parlato della figlia Ylenia scomparsa nel lontan0 1993 in circostanze misteriose. E se Albano è certo della morte della figlia Romina crede ancora nel suo cuore che vada cercata:

“Le ricerche continuano, viviamo in bilico tra disperazione e speranza. Se c’ è qualcuno che tiene prigioniera Ylenia deve lasciarla immediatamente libera. “ Queste le parole dell’ex moglie d’Albano che continuerà a cercare la figlia ma soprattutto a provare a comprendere cosa le sia veramente accaduto.