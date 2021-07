La dieta di Flavio Briatore: quanti chili ha perso grazie ai cibi proibiti

La forma fisica è davvero importante per i personaggi del mondo dello spettacolo e anche per tutti quelli che gravitano intorno: Flavio Briatore è riuscito a trasformare la sua forma fisica grazie ad una dieta particolare, scopriamo quale!

Tenersi in forma è l’obiettivo di tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria: l’immagine è molto importante e in tanti si sono rivolti agli esperti del settore.

Tanti sono i Vip che, prima dell’estate, hanno deciso di smaltire qualche chilo di troppo con diete studiate ad hoc: molti si sono rivolti al celebre dottor Alberico Lemme, un farmacista originario di Desio che ha parlato della sua dieta come di una vera e propria filosofia alimentare.

La dieta Lemme: cibi proibiti e cibi concessi

Lemme è stato spesso ospite dei principali salotti televisivi come da Barbara D’Urso per descrivere il suo metodo alternativo, pensato per un dimagrimento rapido e orientato al recupero della forma fisica. In cosa consiste questa rivoluzionaria dieta? La dieta Lemme, seguita anche da Albano, prevede due fasi: nella prima si ha la possibilità di perdere tra i sette e i dieci chili, mentre la seconda prevede una rieducazione alimentare che deve accompagnare il recupero del regime giornaliero.

Ci sono degli alimenti proibiti e dei cibi concessi, che vengono scelti in base al metabolismo della persona: ogni individuo ha dunque cibi proibiti e cibi permessi nella prima fase, poi nella seconda fase vengono reintegrati alcuni cibi e si passa all’impostazione di nuove abitudini alimentari. Poi, via via, si acquisiscono indipendenza, autonomia e progressiva consapevolezza dei propri limiti alimentare e dei cibi che bisogna mangiare.

La dieta firmata dal dottor Lemme è stata spesso contestata dagli altri medici perché ritenuta troppo ricca di carne, ma i vip hanno voluto continuare a seguire questo regime alimentare e sono arrivati i risultati molto importanti, come nel caso di Briatore, ex marito della Gregoraci.

Flavio Briatore: il nuovo regime alimentare dell’imprenditore

Proprio l’ex team manager di Formula 1 Flavio Briatore è tra i clienti più soddisfatti dei risultati apportati dalla dieta: l’uomo è riuscito a perdere 17 chili in eccesso grazie alle indicazioni alimentari del dottor Lemme. I pranzi e le cene sono a base di proteine e ad esempio prevedono 400 grammi di spaghetti al peperoncino per colazione, mentre a pranzo va bene un chilo di costata di manzo bella succosa e la cena è a base di verdure, con 700 grammi di spinaci. Sono assolutamente aboliti alcolici, zucchero, sale e pane, almeno durante la prima fase della dieta.

Naturalmente, oltre alle indicazioni di cosa consumare, ci sono anche gli orari in cui mangiare quei determinati cibi: quali sono le ore prestabilite per poter cibarsi? La colazione deve essere effettuata entro le 9 del mattino, il pranzo va consumato tra le 12 e le 14, mentre per la cena non bisogna andare oltre le 21. Durante la giornata sono previsti spuntini? Assolutamente sì: è concesso una tazza di tè con fette di limone durante la giornata.