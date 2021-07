Maneskin, Damiano David in tv da piccolo: ecco dove l’abbiamo visto prima del successo

Tutto il mondo parla dei Maneskin ed in particolare di Damiano David, il frontman del gruppo, ma non tutti sanno che il ragazzo non è nuovo al mondo dello spettacolo: il cantante ha recitato anche in una nota fiction del piccolo schermo.

Damiano David è riuscito a conquistare tutti: il suo innegabile talento, unito al suo indiscutibile carisma e fascino ne hanno fatto un vero mito, ammirato e seguito da stuoli di fan in tutto il mondo.

Il leader dei Maneskin, vincitori dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest non è, però, nuovo al mondo dello spettacolo e nel suo passato spunta una partecipazione ad una celebre serie tv tutta italiana.

Il grande successo dei Maneskin: la scalata alle classifiche mondiali

Attualmente si può dire che Damiano e i suoi Maneskin stiano vivendo un vero e proprio periodo d’oro: la band sta letteralmente spopolando nelle classifiche di mezzo mondo con i suoi successi. La vittoria al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni ha cambiato completamente la vita di questi talentuosi ragazzi. Ma il bel Damiano era già noto prima di diventare il cantante del gruppo: si è scoperto, infatti, che il frontman della band non è nuovo al mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE : Victoria, bassista dei Måneskin: da bambina ribelle a icona rock

In particolare un utente del web ha pubblicato su Twitter un video in cui si vede il cantante che compare nella serie tv di Rai 1, Un medico in famiglia, proprio una delle fiction più amate dal pubblico italiano: Damiano David ha recitato, quindi, al fianco di Lino Banfi, o meglio è stato protagonista di una “comparsata”, molto veloce.

Un medico in famiglia: la partecipazione di Damiano David

Gli appassionati di questa serie, che narra le vicende della famiglia Martini di generazione in generazione sanno bene di cosa stiamo parlando. Si tratta di un video che riprende uno stralcio dell’undicesimo episodio della decima stagione: verso la fine della puntata, sempre seguitissima, si vede Bobò, uno dei tanti figli di Lele Martini, mentre sta cercando su Facebook il profilo di un certo Luigi Pacchiarotti. Dalla ricerca escono fuori proprio le foto dell’affascinante cantante romano: una coincidenza che ha colpito i fan del gruppo che sta collezionando un successo dopo l’altro. L’ultimo in ordine di tempo riguarda le classifiche di Spotify, il celebre programma utilizzato per ascoltare la musica: i Maneskin hanno ottenuto il primo posto della Spotify Global Chart. Tutto merito del brano “Beggin'”, che ha collezionato nelle ultime 24 ore 7.469.689 stream.

LEGGI ANCHE : X Factor, avete mai visto la moglie di Manuel Agnelli? Ecco chi è

Un successo clamoroso che ha permesso alla band di superare anche la cantautrice Olivia Rodrigo. La band ha voluto festeggiare questo ambitissimo traguardo con un post Instagram sul profilo del gruppo in cui si vedono quattro bambini. La descrizione conferma che si tratta dei Maneskin da piccoli: “Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale”, scrivono i componenti della band diventati ormai famosi a livello internazionale. Quale sarà il prossimo passo per i talenti usciti da X-Factor?