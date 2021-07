Il pranzo è servito, Maurizio Costanzo su Flavio Insinna: “Ha bisogno di…”

Uno dei conduttori più amati del piccolo schermo è sicuramente Flavio Insinna. Quest’ultimo dopo le fatiche stagionali del programma di Rai 1 L’eredità, ogni giorno all’ora di pranzo è impegnato nella conduzione di un programma storico: Il pranzo è servito con la co-conduzione dell’ex professoressa Ginevra Pisani. Non è passato inosservato il commento di Maurizio Costanzo sul suo conto.

Le parole di Costanzo su Insinna

Il programma televisivo Il pranzo è servito è nato all’epoca del grande Corrado per poi passare a Davide Mengacci, a Claudio Lippi. Maurizio Costanzo cura una rubrica sul giornale Nuovo e di recente ha parlato proprio di questa esperienza del suo collega in seguito a un commento di un telespettatore: “Ho visto le prime puntate de Il pranzo è servito, programma che seguivo sempre da giovane, ai tempi in cui lo conduceva Corrado: ecco, immediatamente ho fatto il paragone col passato e devo dire che, per quanto Insinna sia bravo, non è confrontabile con il suo illustre predecessore”. La persona in questione ha detto che non c’è alcun dubbio sul fatto che Insinna sia un bravissimo conduttore, ma non è possibile poter fare un confronto con il passato. Ecco come ha commentato il compagno di vita di Maria De Filippi.

“Ha bisogno di adattarsi”

“È presto per dire se Flavio Insinna sia o no all’altezza del suo ruolo: ha bisogno di adattarsi nelle vesti di conduttore di un programma storico, ma nuovo per lui. Non farei paragoni col passato: un tempo i presentatori avevano uno stile diverso, adeguato a un altro pubblico e a un’altra epoca”. E’ pur vero che anni fa la trasmissione andava in onda in un’epoca diversa dove il pubblico aveva esigenze diverse. Quello che manca di Insinna dunque, secondo Maurizio, è proprio la capacità di adattarsi ad un programma storico seppur per lui nuovo e alle prime armi.

Leggi anche -> Flavio Insinna, la campionessa sbaglia la ghigliottina all’Eredità: i fan si infuriano per un dettaglio

La questione di Striscia la notizia

Il pranzo è servito è una trasmissione che ha sempre messo d’accordo tutti gli italiani per il modo speciale e di come ci si riesce ad essere così vicini seppur lontani. Flavio Insinna, dopo la brutta esperienza sorta con la trasmissione Striscia la notizia di Antonio Ricci ha rilasciato un’intervista. Quando gli è stato chiesto se avesse fatto pace con il direttore del Tg satirico di canale 5, ha ben pensato di rispondere che in realtà non lo ha mai incontrato a Roma e che lui deve avere solo coscienza di sé stesso e comportarsi bene con le persone con cui lavora. Insinna è reduce da grandi successi televisivi come L’Eredità, in cui è diventato mattatore da 5 anni a questa parte.

Leggi anche -> “Ho la tachicardia”, momenti di tensione a L’Eredità: Flavio Insinna reagisce così