Deddy avvistato con un’altra ex allieva dopo Rosa Di Grazia. Ecco chi è

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è giusto parlare del cantante Deddy e della ballerina Rosa Di Grazia. I due hanno avuto una relazione all’interno del talent show e per questo motivo i fan si sono molto affezionati a loro non solo come talenti, ma anche come coppia. Terminata la trasmissione, però, sembrerebbe proprio che due abbiano preso due strade diverse e addirittura ci sarebbe una nuova fiamma per il cantante. Scopriamo tutto nei dettagli.

E’ finita tra Debby e Rosa

Il cantante Deddy è stato una delle più grandi rivelazioni dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. E’ arrivato fino alla finalissima dove si è dovuto arrendere dinanzi alla vincitrice Giulia Stabile, però dopo questa splendida esperienza può portare nel suo grande bagaglio di avventura tanti successi come dischi d’oro e di platino e l’amore di Rosa Di Grazia. La relazione è nata sotto i riflettori del talent per poi giungere al termine in un secondo momento. Infatti, su Tik tok e sugli altri social, sembrerebbe proprio che due abbiano smesso di seguirsi a vicenda e ciò denota ancor di più come si sia giunti alla fine definitiva del loro rapporto. Nelle ultime ore si starebbe parlando incessantemente di un avvicinamento di un’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi al fresco cantante dell’ultima edizione.

Una cantante nella vita di Deddy?

Deddy è stato visto in compagnia della bellissima Emma Muscat. La giovane si è messa alla prova nell’edizione vinta da Irama. Quest’ultima è spesso stata al centro del gossip per delle questioni sentimentali. Grazie al programma ha conosciuto il rapper Biondo, ma poi si sono detti addio a causa del tradimento di lei con Federico Rossi, ormai ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Emma è diventata una vera e propria rivelazione e volto simbolo dei successi estivi. Il suo successo sembrerebbe continuare anche nel cuore di Deddy in quanti due sarebbero stati avvistati insieme. Non si può affermare con certezza se ci possa essere fra loro una relazione d’amore, ma una cosa è certa: due bei ragazzi giovani e single potrebbero provare a gettare le basi per una nuova love story. I fan sui social network iniziano a documentarsi in modo spasmodico per scoprire ciò che può realmente celarsi dietro la loro relazione o pseudo tale.

Il compleanno di Rosa

Se da un lato Deddy gode la sua estate con Battiti live e con la promozione del suo album, il lato amore resta in stand-by anche se i fan continuano a domandarsi cosa ci possa essere di vero nell’ipotetica relazione con Emma. D’altro canto, Rosa può contare sulla mamma e sui ballerini Alessandro Cavallo e Martina Miliddi che si sono presentati alla sua festa di compleanno.

