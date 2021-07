Justine Mattera, il bagno nel lago diventa bollente: le trasparenze non lasciano spazio all’immaginazione

Una delle showgirl più amate della televisione italiana è sicuramente la bellissima americana Justin Mattera. Quest’ultima, in tutti questi anni, è sempre stata riconosciuta come una vera e propria sosia della mai dimenticata Marilyn Monroe. Bellezza supersonica, sguardo accattivante e occhi da cerbiatto, Justin si candida ad essere una delle reginette dell’estate 2021. Scopriamo subito l’ultima foto pubblicata dalla stessa sul suo profilo ufficiale Instagram.

Justine Mattera, il bagno nel lago diventa bollente

Justine Mattera, bella come il sole è sempre in ottima forma, potrebbe essere realmente una delle candidate a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda dal prossimo settembre su canale 5. Per il momento si tratta solo di rumors. Infatti lei in persona ha dichiarato che non ha intenzione di lasciare la famiglia per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia potrebbe dare una risposta positiva al conduttore Alfonso Signorini. nel frattempo la bellissima Justine si sta godendo le vacanze estive nel migliore dei modi e lo fa pubblicando degli scacchi in totale naturalezza che vengono presi d’assalto da migliaia di like e commenti dai suoi tantissimi follower. Quest’ultimi non perdono nemmeno uno degli scatti dalla stessa pubblicati. L’ultimo toglie il fiato a chiunque ha la fortuna di vederla.

Trasparenze lasciano poco spazio all’immaginazione

Justine Mattera è sicuramente bellissima ed apprezzata showgirl, attrice e conduttrice. In questa nuova estate 2021 sta sfoggiando sempre di più le sue splendide forme e un fisico da vera dea. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram mette sempre di più in risalto la sua bellezza e la sua sempre somiglianza con la mai dimenticata Marilyn Monroe. “Il lago di Segrino è un piccolo lago lombardo prealpino di origine glaciale…E’ famoso per la qualità delle sue acque e per la sua felice e tranquilla posizione, che ispirò numerosi scrittori dell’Ottocento…”, ecco le parole riportate nella didascalia. Molti la ricordano nelle trasmissioni con Paolo Limiti e anche nel reality di canale 5 come quello condotto da Barbara D’Urso anni fa: La fattoria. Justine è una di quelle donne del mondo dello spettacolo a essere sempre bellissima e attraente. Per lei davvero sembra che l’orologio si sia fermato alla piena giovinezza. È per questo che anche tantissime donne si complimentano con lei per la sua splendida forma fisica e per il suo stile inconfondibile e mai volgare.

Il bikini azzurro

Justin Mattera mostra anche i costumi che acquista per seguire le tendenze del momento. Tempo fa ha pubblicato uno scatto in cui ha taggato anche la casa di produzione del bikini. È azzurro con pon pon. Quest’estate vanno di moda costumi da bagno color pastello, azzurro cielo e verde acqua. Non mancano il rosa cipria, in lilla e il giallo limone. Qualsiasi cosa indossa, il risultato è sempre impeccabile.

