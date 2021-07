Don Matteo, Natalina fa un appello disperato: le forti parole di Nathalie Guetta

La bravissima Nathalie Guetta è molto seguita sui social ed è nota per la sua simpatia spiccata. Di recente ha realizzato un video che non è passato inosservato per le parole forti che ha utilizzato nei confronti di un presidente. Ecco cosa ha detto.

L’appello di Nathalie

Nata a Parigi il 9 settembre 1958, Nathalie Guetta è un’attrice e circense francese naturalizzata italiana. E’ la sorella del giornalista Bernard Guetta e del disc jockey David Guetta, dunque il talento è una questione di famiglia. Dopo una brillante carriera in Francia, si è recata a Napoli, terra d’origine del nonno paterno, e ha iniziato la sua attività insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini. Ha partecipato alla tredicesima edizione di Ballando con le stelle, programma televisivo condotto dalla bravissima Milly Carlucci, e qualche anno fa si è messa alla prova in alcune puntate della quinta edizione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Per quanto riguarda la vita privata, ha sposato Yudiel Sanchez, un uomo di 17 anni più piccolo di lei. Purtroppo nel 2020 il matrimonio è giunto alla fine. Nonostante non ha mai smesso di sorridere e far sorridere. Tutti la associano al ruolo di Natalina, ovvero il personaggio di Don Matteo che le ha dato maggiore visibilità. Di recente ha realizzato un video che ha condiviso sul suo profilo Instagram e le sue parole non sono passate inosservate.

“Unitevi anche voi contro un ennesimo genocidio”

Dal 2000 indossa i panni di Natalina. Sa essere comica quando il momento lo richiede, ma nel video pubblicato ha lanciato un appello in difesa dei popoli indigeni in Brasile. Questi vivono nella zona amazzonica e stanno subendo ingiustamente le aggressioni da parte del governo del presidente Bolsonaro: “Questo è un messaggio molto importante. In Brasile il Presidente Bolsonaro ha dichiarato guerra ai popoli indigeni. Gli vuole togliere l’autonomia, li vuole assimilare contro il loro volere. Sta incoraggiando gli attacchi alle comunità e le uccisioni degli indigeni. Survival International è un’associazione che si batte da oltre 50 anni per i diritti dei popoli indigeni…Dobbiamo fermare Bolsonaro. Unitevi anche voi contro un ennesimo genocidio”. L’attrice poi ha parlato di un piano segreto del governo per sfruttare le risorse di quelle terre e le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Raul Bova sostituisce il protagonista

Terence Hill ha iniziato a girare le scene lunedì 7 giugno ed è stato raggiunto da Raul Bova sul set, nei panni di un sacerdote al suo primo incarico. Il protagonista assoluto saluterà per sempre l’abito, lasciando spazio al collega. “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don Matteo. Non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriva nel quinto episodio…è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio“, ecco cosa ha detto Terence Hill durante un’intervista al Corriere della sera.

