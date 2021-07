Alessandra Amoroso, avete mai visto le sorelle? Chi sono le bellissime

Alessandra Amoroso ha ottenuto il successo grazie alla vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi. Essendo molto attiva sui social, pubblica tantissimi scatti sia artistici che della sua quotidianità. Non tutti sanno che ha una bellissima famiglia, composta da genitori e due sorelle. Ecco chi sono, una è identica alla cantante.

Una bellissima carriera per Alessandra Amoroso

Nata il 12 agosto 1986 a Galatina, Alessandra è una delle cantanti più famose del mondo della musica italiana. Ha ottenuto il successo con la vittoria nel 2009 dell’ottava edizione del talent show più famoso di canale 5. Nel corso della sua carriera ha portato a casa ben sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act. Ha avuto anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Il primo singolo della cantante è stato Immobile, il brano ha raggiunto la prima posizione della Top Singoli. Oltre a essere amata per il talento canoro, Alessandra è nota anche per la sua bella personalità. Solare, divertente e a volte autoironica, trasmette gioia quando si mostra davanti alle telecamere. Del tutto diverse sono le due sorelle, le quali conducono la loro vita lontano dal mondo dello spettacolo.

Ecco Marianna e Francesca

La prima è riservata e mamma di una bambina di nome Andrea che la cantante adora. Estranea al mondo dello spettacolo, vive a Lecce dove lavora come commessa in un negozio. Si chiama Francesca ed è convolata a nozze nel 2016. Per l’evento Alessandra ha colto tutti alla sprovvista cantando l’Ave Maria in chiesa. Anche se sono spesso distanti per motivi di lavoro della cantante, non smettono mai di sentirsi. Ciò dimostra che il loro rapporto è più che speciale. Per quanto riguarda la seconda si chiama Marianna, è la più piccola della famiglia ed è molto simile anche fisicamente alla vincitrice di Amici. Non si hanno tante notizie sul suo conto perché anche lei non è molto presente sui social. Si conosce il suo volto grazie ad alcune condivisioni in una compagnia della famosissima sorella. Alessandra è molto legata alla famiglia, infatti ogni volta che parte per questioni di lavoro non esita a mostrare la sua sofferenza.

“Vorrei sposarmi e mettere su famiglia”

Nella vita di Alessandra sembra che non ci sia un nuovo amore. Dopo l’addio al produttore Stefano Settepani è ancora single. Tuttavia non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia: “Come tutte le donne del mondo, vorrei sposarmi e mettere su famiglia. Vorrei un figlio e spero che arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo. Sono nata in una famiglia radicata con principi e valori annessi, la classica del sud“. I fan sperano che un giorno possa trovare l’anima gemella.

