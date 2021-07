Raffaella Carrà patrimonio: chi sono gli eredi della soubrette?

La morte di Raffaella Carrà è giunta inaspettatamente, nonostante la soubrette fosse malata la notizia sul suo precario stato di salute non è trapelata e ha detto addio al suo pubblico in modo garbato senza troppi clamori. La dipartita della regina della Tv, come l’ha anche definita Laura Pausini, ha lasciato tutti interdetti: pubblico ma anche personaggi vip non hanno mancato di lasciare un messaggio d’addio alla soubrette. In attesa di celebrare i funerali e rendere omaggio a Raffaella Carrà nella camera ardente sita a Roma in molti si chiedono chi saranno gli eredi del ricco patrimonio dell’artista.

Raffaella Carrà patrimonio: a chi spetta la quota legittima?

Diretti eredi di Raffella Carrà sono Matteo e Federica figli del fratello Renzo Pelloni di cui la showgirl si è presa cura subito dopo la sua morte. Renzo è morto a 56 anni a causa di un tumore al cervello e Raffaella non ha esitato un momento e si è presa cura dei due ragazzi anche se già adulti: “Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c’è più… Mi danno un certo da fare! Faccio da Babbo invece che la mamma!” ha dichiarato la Carrà in una recente intervista. Per scelta ha deciso di non avere figli, all’apice della sua carriera non si è sentita di sottoporre un bambino a continui viaggi dovuti al suo lavoro, poi quando era pronta per fare la mamma l’orologio biologico ha scelto per lei.

Raffaella Carrà ha accettato la non maternità con serenità e non si è mai accanita in merito. Legata anche alle figlie di Boncompagni con cui è stata insieme per anni Raffaella ha un cospicuo patrimonio e se non la conduttrice non ha disposto un testamento si procederà alla suddivisione dei suoi beni secondo quanto imposto dal Codice Civile. Destinatari della quota legittima i sopra citati nipoti ma niente esclude che anche Sergio Japino e alcuni amici stretti della soubrette possono essere stati ricordati da Raffaella Carrà. Da ricordare inoltre che la Carrà è stata una fautrice dell’adozioni a distanza che ha sostenuto negli anni in quantità considerevole.

Raffella Carrà, a quanto ammonta il suo patrimonio

Ha sempre messo la carriera davanti a tutto, ha rispettato il pubblico a cui ha dedicato tutta se stessa è anche per questo che Raffaella Carrà non ha mai negato d’aver guadagnato molto, ma era il frutto del suo impegnativo lavoro. “Sicuramente guadagno bene, ma il mio è un duro lavoro. Il mio cosiddetto mega-contratto? Se sapessero quanto pago di tasse! ” ha dichiarato la regina della tv rispondendo a chi la rimproverava di chiedere contratti milionari.

Il patrimonio della Carrà comprende la casa a Roma sita in un bellissimo comprensorio a pochi passi dal centro della città ma in uno spazio tranquillo con tutti i comfort. La villa all’Argentario molto amata dalla conduttrice e un’appartamento in provincia di Siena.