Raffaella Carrà, l’Italia tutta piange la sua scomparsa

Immensa e infinita: la morte di Raffaella Carrà ha messo sotto choc tutta l’Italia che in queste ore piange questa grave perdita. Ecco tutti i commenti di compianto dopo aver appreso la notizia.

Una dolorosa perdita quella che tutto il Paese sta vivendo in queste ore ed ha appreso dalle parole ufficiali pubblicate da Sergio Japino, in cui ha annunciato la morte di Raffaella Carrà. Dopo questa notizia, l’Italia è piombata nello choc totale, considerando il grande successo e l’amore che tutta la nostra nazione provava verso la cosiddetta ‘regina della televisione’.

Per l’addio da dare all’icona del mondo dello spettacolo, ancora non ci sono notizie ufficiali, per quanto riguarda le esequie ma si sa solo che Raffaella Carrà, dopo un periodo di malattia vissuta con massimo riserbo, aveva dato disposizioni sul suo funerale, scegliendo per lei una bara semplice, in legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri.

In attesa di altre informazioni, intanto, il dolore di tutti gli italiani si palesa con messaggi di cordoglio che stanno inondando il web.

L’Italia piange la morte di Raffaella Carrà

Dal mondo dello spettacolo, oltre tutti gli italiani che sono sotto choc per la notizia della morte della Carrà, tanti sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

Il primo a salutare Raffaella Carrà è stato il grande Pippo Baudo: “Sono immensamente scosso. È stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera”, sottolineando di avere il rimpianto per non aver mai condotto un programma con lei.

Inoltre Pippo Baudo ha raccontato un retroscena su un episodio che dimostra il grande successo ispanico della Carrà: “Una volta in Spagna, a Plaza de Toros, c’era Raffaella Carrà da sola col suo gruppo, e ricordo intorno trentamila persone. Una cosa incredibile, un amore come per nessun’altra italiana”.

Anche Renzo Arbore ha dedicato dolci parole alla Carrà, definendola il simbolo della bella televisione: “Con lei su chiude il sipario su quel tipo di bella televisione educativa, istruttiva, elegante, allegra, semplice ma musicale”. Inoltre Arbore, grande amico di Boncompagni, ex compagno della Carrà, ricorda anche le giornate passate tutti e tre in piscina e le confidenze che l’amico Gianni gli faceva su Raffaella.

Il compianto della politica

E’ un lutto che coinvolge tutta l’Italia, quello della scomparsa di Raffaella Carrà ed è per questo motivo che anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è associato a questo dolore: “Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all’estero”.

Ad accodarsi al Presidente Mattarella, tanti altri politici profondamente rammaricati per la morte di Raffaella Carrà. Messaggi di cordoglio da parte di Roberto Fico, Dario Franceschini, Luca Zaia, Giorgia Meloni, Matteo Renzi Licia Ronzulli, Monica Cirinnà e Alessandro Di Battista.