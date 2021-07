Valerio Scanu, che fine ha fatto il cantante di Amici? Eccolo dopo il doloroso lutto

Talento musicale indiscusso Valerio Scanu conquista la popolarità grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2008 dove riesce a farsi notare grazie al suo modo di cantare che lo caratterizza, purtroppo il suo carattere schietto e in alcuni casi troppo diretto ha condizionato la sua crescita professionale e nonostante il successo post talent di Maria de Filippi, la partecipazione a Sanremo dove nel 2010 vince con la canzone Per tutte le volte che, e il suo “far l’amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi” diventa un vero e proprio tormentone, la sua carriera subisce un arresto.

Valerio Scanu musica, canto ma anche un salone di bellezza

Scanu negli ultimi tempi è apparso sempre meno in tv, ma soprattutto dopo la fine del suo rapporto con con la casa discografica EMI che ha accusato d’averlo sfruttato Valerio produce i suoi lavori in modo indipendente. Il cantante ha anche partecipato a Tale e quale show mostrandosi talentuoso e pronto a mettersi in gioco e nel 2015 all’Isola dei Famosi, è poi tornato a Sanremo con un brano scritto per lui da Fabrizio Moro su cui nutriva molte aspettative in merito al suo rilancio professionale. Personaggio particolare Scanu non si è mai piegato alle logiche delle spettacolo, diretto e a volte scomodo questo suo modo di fare ha condizionato parte della sua carriera in cui, nonostante tutto, crede profondamente deciso a continuare a cantare sua passione da quando è piccolo.

Molto attivo anche sui social Valerio Scanu condivide molto della sua quotidianità pubblicando scatti con i suoi cani che adora come dei figli e anche alcune foto con il nipote, un bambino ancora molto piccolo che il cantante ama incondizionatamente. Sembra inoltre che oltre alla musica Valerio abbia intrapreso la carriera d’imprenditore aprendo da qualche mese un suo personale salone di bellezza che a quanto pare sta riscuotendo un rilevante successo. Per quanto riguarda la sua vita privata sull’ex allievo d’Amici non sembra essere fidanzato anche se in passato si è parlato di una sua relazione molto segreta. Scanu ci tiene a tutelare la sua privacy e evita ogni gossip che lo riguarda soprattutto se legata alla sua sessualità.

Valerio Scanu, la perdita del padre a causa del Covid

Recentemente Valerio Scanu ha condiviso il dolore provato per la perdita del padre, deceduto a causa del Covid. Nonostante la sua palese riservatezza il cantante non ha potuto fare a meno di rendere noto ai suoi fans il vuoto provato per la perdita del genitore e ha pubblicato un lungo post di sfogo personale:

“Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto. Ho sempre visto mio Babbo come Highlander, la persona più buona ma anche più forte del mondo, l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche. Trovandoci così, senza che lui potesse proteggerci e tutelarci, mi è venuto da pensare: ma queste cose le ha sempre fatte Babbo, non posso, non sono in grado io, ora.”