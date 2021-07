Clizia Incorvaia incinta: Paolo Ciavarro presto papà | L’indiscrezione che infiamma il web

Sono una delle coppie più amate e seguite sul web: l’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è sbocciato nella casa del Grande Fratello e ora, dopo oltre un anno dal loro primo bacio, arriva la notizia bomba.

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha portato tanta fortuna a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il figlio dei celebri attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si è innamorato della bella influencer al Gf Vip 4.

Clizia, reduce dal divorzio con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni e madre della piccola Nina, ha deciso di lasciarsi andare a questo nuovo amore dopo tante resistenze iniziali.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: desiderio di famiglia

Negli ultimi tempi i due avevano confessato di essere intenzionati ad allargare la famiglia: entrambi desideravano ardentemente diventare o ridiventare, come nel caso della Incorvaia, genitori. Era stata proprio Clizia a parlarne, in una recente intervista, soddisfacendo tutte le domande curiose dei fan che li hanno seguiti fin dal primo bacio sotto l’occhio delle telecamere fino alla scelta di convivere. “È vero che vogliamo allargare la nostra famiglia. Questa estate saremo più sereni, con meno lavoro, avremo tutta la serenità per mettere in cantiere anche questo. Del resto stiamo insieme da un anno e tre mesi.”, ha detto l’influencer che ha lanciato una sua linea di scarpe.

LEGGI ANCHE –>Mamma e figlia: Clizia pubblica una foto con Eleonora Giorgi: i fan notano il dettaglio

Amore e lavoro sono gli obiettivi in comune dei due personaggi televisivi. Nel loro curriculum ci sono esperienze parallele: entrambi hanno partecipato a Pechino Express e al Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti. Nel reality condotto da Alfonso Signorini Ciavarro è arrivato secondo, mentre la Incorvaia è stata squalificata per una battuta infelice sul pentito Tommaso Buscetta, rivolte ad un altro concorrente. Nonostante gli 11 anni di differenza i due si mostrano sui social più innamorati che mai e le ultime notizie parlano di un arrivo importante nella famiglia che hanno creato.

La segnalazione anonima su Instagram: Clizia Incorvaia in dolce attesa

L’indiscrezione arriva dal profilo Instagram di Deianira Marzano, personaggio social noto per diffondere spesso notizie di gossip che si rivelano poi decisamente veritiere. Qualcuno, in gran segreto, ha scritto a Deianira comunicando la notizia della gravidanza di Clizia Incorvaia: l’informatore o informatrice in questione ha chiesto di restare anonimo, ma ha rivelato dettagli importanti sull’annuncio che i fan attendono da tempo.

LEGGI ANCHE –>Clizia Incorvaia, l’allenamento è bollente: l’outifit bomba dell’ex gieffina

“Sono della stessa città di lei: è andata a fare le analisi del sangue dopo un ritardo”, scrive l’utente social a proposito di Clizia Incorvaia aggiungendo le immagini di un bebé e di un biberon, a sottolineare l’esito positivo degli esami a cui si sarebbe sottoposta l’influencer che è già mamma di Nina, nata dall’amore con Sarcina. Clizia aspetterebbe, dunque, un bambino o una bambina da Paolo, e i due avrebbero così realizzato il sogno di allargare la famiglia e, soprattutto, di crearne una a partire dal colpo di fulmine che li ha sorpresi quando entrambi erano restii ad accogliere l’amore.