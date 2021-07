Ida Platano matrimonio a sorpresa: come si è presentata la dama di Uomini e Donne

Negli ultimi anni Ida Platano è stata tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne, la sua storia con Riccardo Guarnieri nonostante i continui alti e bassi però non è andata in porto e la dama è stata costretta a dire addio al cavaliere ma soprattutto ad allontanarsi dal programma per alcuni mesi. Ida non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Guarnieri che alla fine le ha anche chiesto di sposarla, ma è evidente oggi che i due erano molto diversi e dirsi addio era l’unica cosa da fare.

Matrimonio all’improvviso per Ida Platano

Così mentre Ida ha scelto di vivere il suo dispiacere lontano dalle telecamere e tornare alla quotidianità, Riccardo è tornato alla corte di Maria de Filippi per trovare l’anima gemella e si è imbattuto in Roberta di Padua sua vecchia conoscenza. Anche questa storia non ha avuto un lieto fine. Nell’ultimo periodo della stagione televisiva Ida è tornata a Uomini e Donne e ha conosciuto alcuni cavalieri e ha dimostrato d’essere pronta a rimettersi in gioco. La Platano è tornata a sorridere e il suo ritorno in tv n’è la conferma e anche sui social la dama sta dimostrando d’aver ritrovato il suo equilibrio: Riccardo ormai appartiene al passato.

In queste ore Ida Platano ha pubblicato una storia Instagram dove appare bellissima ma soprattutto raggiante e emotivamente felice. La dama ha condiviso alcune immagini del matrimonio d’alcuni suoi amici, indossa un abito crema con cristalli di luce, scollato ma non volgare che disegna perfettamente le sue curve. Momenti di gioia e serenità vissuti ad una festa che sarebbe potuta essere la sua. Ida non ha rinunciato al suo sogno d’amore, è sicuramente più matura e il suo ritorno a Uomini e Donne conferma quanto la ricerca dell’anima gemella sia tra i suoi progetti di vita.

Ida Platano iconica su Instagram: fans in crescita!

Non si arresta la popolarità social d’Ida Platano su Instagram, la dama è molto attiva sul suo account dove condivide consigli di bellezza e make up, ma anche momenti della sua vita privata come le nozze dei suoi amici che hanno confuso i fans.

Donna molto bella e anche molto amata Ida è una persona estremamente sensibile e disponibile, il suo modo d’essere piace al pubblico di Uomini e Donne e non solo e questo le ha dato l’opportunità di conquistarsi un ampio seguito anche sul web. Ida Platano ha partecipato al matrimonio dei suoi amici con entusiasmo ma soprattutto ha dimostrato d’aver superato quel momento no vissuto dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri.