Era Nicole Rossi de “Il collegio 3”: oggi a 20 anni, piercing e tatuaggi è cresciuta…

Una delle protagoniste assolute de Il collegio è sicuramente Nicole Rossi. La ragazza ha partecipato all’edizione del 2018 quando l’ambientazione era nel 1960. Le sue gesta l’hanno portata lontano al punto tale da diventare uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo. Scopriamo cosa c’è da sapere sul suo conto e sulla sua vita privata.

L’esperienza di Nicole ne Il Collegio

Nata il 30 marzo del 2000, Nicole Rossi è una ragazza di 21 anni. Ha partecipato tre anni fa a una delle edizioni più belle irriverenti del docu-reality di Rai 2 Il collegio. Si è messa in mostra fin da subito per le sue grandi doti comunicative, per la sua maturità e anche per il suo carattere rivoluzionario. In alcuni casi è stata anche a rischio espulsione per comportamenti caratteriali alquanto discutibili. Il suo essere combattiva e determinata l’hanno indotta a diventare una vera e propria paladina della giustizia all’interno del programma. Infatti, proprio in quella edizione, lei fu nominata capoclasse e in quanto tale era sempre tra le prime a tollerare le critiche dagli insegnanti e ad affrontare le discussioni con il dirigente del collegio.

Nicole, emblema positivo per gli adolescenti

Nicole Rossi è stata una studentessa del collegio dell’anno 2018 quando l’amministrazione era quella del 1960. Dopo la sua esperienza ha avuto un grandissimo successo nel mondo dello spettacolo. Ad oggi conta più di 500 mila follower e ha una relazione stabile con un ragazzo conosciuto in una vacanza in Sardegna. Ha partecipato con una sua vecchia collega del programma di Rai 2 a una delle edizioni più belle di Pechino Express, dove sono riuscite a trionfare e a superare la concorrenza delle altre coppie spietate sotto la guida di conduttore Costantino Della Gherardesca. Ad oggi Nicoe vanta tantissime grandi collaborazioni televisive, spot pubblicitari ed anche a programmi come quello di Game of games condotto da Simona Ventura, dove ha preso parte nella puntata dell’8 giugno. Nicole può ritenersi soddisfatta anche della pubblicazione di un libro intitolato Isolament(e)o. Insomma è una ragazza che si dà tanto da fare nonostante la giovane età. Dimostra tanta caparbietà, saggezza e maturità e di certo può rappresentare un simbolo ed un emblema molto positivo per i giovani che la seguono.

La regina di Instagram

Sul web Nicole ha pubblicato uno scatto che la ritrae nel pieno della sua bellezza. Capelli corti, make-up leggero, abbigliamento audace e allo stesso tempo elegante. Da notare le mani curate, gli accessori scelti al punto giusto e le labbra carnose. Ha anche un tatuaggio ben visibile. Ottiene sempre tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto amata e apprezzata sui social da coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi.

