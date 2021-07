Uomini e Donne, Matteo Ranieri su Sophie e Corona: le dichiarazioni dell’ex corteggiatore

Tra i tronisti che nell’ultima stagione di Uomini e Donne hanno lasciato il segno c’è sicuramente il nome di Sophie Codegoni, personaggio che non disdegna la popolarità e che nonostante le tante accuse da parte del pubblico d’essere solo alla ricerca di visibilità si è sempre dichiarata sincera e realmente alla ricerca dell’anima gemella. Sophie alla fine del suo percorso ha scelto Matteo Ranieri che si è sempre detto molto preso dall’influencer che nonostante lo abbia scelto non è riuscita a rimanere con lui a lungo.

Sophie Codegoni e il gossip che ha coinvolto anche l’ex Matteo Ranieri

E se in questi mesi Matteo è tornato alla sua quotidianità cercando di stare lontano dal gossip e dal rumors mediatico Sophie è stata più volte protagonista della cronaca rosa: prime l’è stata attribuito un flirt con Nicola Zaniolo e poi il suo nome è stato associato a quello di Fabrizio Corona che in alcune dichiarazioni l’ha definita la sua nuova fidanzata. La Codegoni non ha commentato il gossip in merito ma certo è che ha avuto un eco mediatico non indifferente tanto da portare l’ex tronista al conquistare una popolarità rilevante. Recentemente Matteo ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne dove è tornato a parlare della Codegoni e della sua esperienza nel dating show di Maria de Filippi.

Matteo ha dichiarato d’essere stato indirettamente coinvolto nei rumors che hanno avuto come protagonista l’ex tronista, da una parte questo lo ha infastidito ma poi ha evitato di puntare il dito contro Sophie cercando d’ovviare alle domande sulla sua vita privata: “...le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista.” ha dichiarato sereno l’ex corteggiatore certo d’essere lontano dal modus vivendi dell’ex tronista. Matteo ha anche rivelato d’essere venuto a Roma per il Festival della Filosofia, una visita di qualche giorno che non gli ha impedito di portare un regale a Gemma Galgani dama a cui è molto affezionato.

Matteo Ranieri: “Vacanze da single…per ora”

Matteo Ranieri ha poi ammesso che trascorrerà le vacanze in Puglia insieme a Davide Donadei e Chiara Rabbi conosciuti durante la sua permanenza a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore e la coppia sono ancora oggi molto amici e trascorrere del tempo con loro gli fa molto piacere.

Matteo è felice del percorso fatto a Uomini e Donne, ma non è mai stato alla ricerca della visibilità per questo è tornato pacificamente alla sua vita normale. Ranieri ha conquistato il pubblico e anche la redazione di Maria de Filippi con la sua spontaneità anche per questo non è escluso che le venga offerto il trono la prossima stagione di Uomini e Donne.