Amadeus e Giovanna Civitillo, avete mai visto la loro casa? Dove vive la coppia

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. I due sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. Adesso hanno un figlio bellissimo e vivono in una casa da favola. Ecco alcune foto del loro nido d’amore.

Amadeus su Giovanna: “E’ lei l’amore della mia vita”

Amadeus ha riscosso un enorme successo quest’anno per la seconda volta sul palco dell’Ariston in compagnia di Fiorello. Il merito è senza dubbio della sua professionalità e simpatia. Non a caso ha regalato tanti sorrisi ai telespettatori in compagnia dell’amico e comico della televisione italiana. Circa 19 anni fa ha incontrato per la prima volta la moglie Giovanna Civitillo nello studio de L’Eredità: “Avevo 40 anni e non pensavo al grande amore, ero già stato fortunato nel lavoro. Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici”. Come l’ha conquistata? Inviandole un biglietto per chiederle di prendere un caffè insieme. Adesso vivono la loro splendida favola in un bellissimo appartamento a Milano. Ecco alcuni scatti.

Ecco il loro nido d’amore

Amadeus e Giovanna vivono da diversi anni nel capoluogo lombardo. La casa è situata in uno dei quartieri più famosi della capitale della moda italiana, vicino a Corso Sempione. Precisamente si trovano in un grattacielo, al quindicesimo piano, costruito per l’Expo 2015. Con loro vive José Alberto, il figlio nato nel 2009 quando entrambi partecipavano al programma televisivo L’Eredità. I telespettatori ricorderanno sicuramente che lui era al timone della conduzione mentre lei faceva parte del corpo delle ballerine e tutti non facevano altro che attendere il cosiddetto momento della scossa. Da allora sono inseparabili e più innamorati che mai. Nella cucina i colori che dominano sono il bianco e il viola. Nella zona living trionfa il bianco. Sulle pareti ci sono diverse foto di famiglia. Un tocco di originalità è dato da una poltrona zebrata che Giovanna ha mostrato su Instagram in uno scatto. C’è anche lo spazio riservato al momento dedicato alle partite di calcio. In effetti tutti sanno che Amadeus è un tifoso sfegatato dell’Inter.

La casa romana

Amadeus e Giovanna hanno anche una casa nel cuore della città romana. Durante il periodo del lockdown hanno trascorso lì la quarantena. Stavolta l’appartamento si trova a pianterreno. Infatti all’esterno c’è un giardino dove il conduttore e il figlio giocano a calcio. Anche in questa cucina prevalgono il bianco e il fucsia. Non mancano fiori e poca oggettistica.

