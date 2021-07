Beatrice Valli bellissima sul red carpet del Festival di Cannes. Come si è presentata

In scena in questi giorni il Festival di Cannes che è tornato nella cittadina della Costa Azzurra dopo che lo scorso anno è stato sospeso a causa del Covid. Tra gli eventi dedicati al cinema più ambiti e apprezzati il Festival di Cannes rappresenta anche uno dei red carpet dove apparire è necessario per ottenere credibilità e attenzione da parte dei media. Ed ecco che sul tappeto rosso, che fino a qualche anno fa puntava le luci della ribalta sulle star contemporanee e del passato del cinema internazionale, sfilano influencers, blogger e personaggi che hanno conquistato la visibilità grazie alla rete e al web e che con il cinema poco hanno a che fare.

Beatrice Valli star al Festival di Cannes

Nonostante i social siano il nuovo trampolino di lancio per ottenere clamore e eco mediatico la presenza a questo tipo di manifestazioni è importante anche per personaggi come Chiara Ferragni che è apparsa sul red carpet indossando uno splendido abito di colore giallo canarino firmato Giambattista Valli con inserti in argento e un make up naturale e poco costruito. A sfilare davanti ai fotografi anche Beatrice Valli, ex tronista, mamma da poco del suo terzo figlio e legata ancora oggi al corteggiatore scelto Marco Fantini. Beatrice reduce da una splendida vacanza con tutta la famiglia in un villaggio della Sardegna è apparsa in tutto il suo splendore, mostrandosi in perfetta forma.

Sulla croisette la 26 enne, accompagnata da Marco Fantini, ha scelto d’indossare uno splendido abito color polvere dello stilista libanese Zuhair Murad, sensuale che ha lasciato in mostra la schiena e i fianchi dell’influencer. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno fatto incetta di flash e hanno ottenuto una serie di like sui social dove hanno condiviso i loro scatti. Bellissima Beatrice si è mostrata serena e molto felice di presenziare a Cannes per la seconda volta: un onore per lei e per il compagno che le comporterà sicuramente un aumento di followers.

Festival di Cannes, Beatrice Valli l’outfit è incantevole

Beatrice Valli e Marco Fantini sono oggi una coppia affiatata, bellissimi la loro presenza a Cannes ha incantato anche i fotografi che non hanno potuto fare a meno d’immortalarli. Entrambi molto felici d’essere presenti ad un evento internazionale come quello del Festival di Cannes Beatrice e Marco hanno approfittato dell’occasione per condividere qualche scatto di questa loro esperienza che ogni volta è unica.

Insieme da tempo, Beatrice e Marco hanno due figlie Bianca e Azzurra, l’ex tronista ha anche un primogenito Alessandro nato da una relazione precedente. Attualmente si occupano di vari progetti e la Valli è particolarmente attiva sui social dove ha un seguito rilevante e molto interessato alla sua vita privata oltre che professionale.