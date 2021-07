Benedetta Rossi, quanto guadagna la food blogger? Le cifre

Benedetta Rossi è molto amata è seguita dagli italiani per il suo programma televisivo dedicato al mondo culinario. Molti si sono chiesti quanto guadagna per mostrare le sue prelibatezze al pubblico. Ecco le cifre.

Benedetta, la food blogger più amata d’Italia

Benedetta Rossi è nata nel 1972 a Porto San Giorgio, nelle Marche. La passione per la cucina è di famiglia. La madre e la nonna le hanno insegnato che con con pochi ingredienti si possono realizzare dei piatti squisiti. Mentre spiega le ricette passo dopo passo, rallegra i telespettatori con la sua spiccata simpatia. All’inizio realizzava dei video direttamente dalla sua cucina, mostrava le ricette e le condivideva con il pubblico sul canale YouTube. Con il passar del tempo è diventata molto famosa sui social network al punto tale da diventare anche un personaggio di spicco del piccolo schermo. Addirittura ha realizzato una pagina intitolata Fatto in casa da Benedetta che ha fatto la sua comparsa prima su YouTube, su Facebook e infine su Instagram. Lo stesso titolo è stato attribuito anche al programma televisivo in onda su Real Time e inoltre la donna ha anche scritto un libro. edito da Mondadori, che ha riscosso un enorme successo. Lei al momento è la food blogger più famosa d’Italia. Molti si sono chiesti quanto guadagna per l’attività che svolge con tanta dedizione. Ecco la risposta a questa domanda.

Un bel gruzzoletto da portare a casa

Non è chiaro il guadagno di Benedetta Rossi, però possiamo immaginare che non è poco. Basta pensare che gli iscritti alla sua pagina di YouTube sono oltre due milioni mentre su Instagram vanta di 3 milioni di follower e lo stesso discorso riguarda anche per coloro che la seguono su Facebook. Secondo fonti attendibili lo stipendio mensile che ricava da Instagram si aggira fra il 2.000 e 4.000 euro. Probabilmente con YouTube riesce a guadagnare all’anno ben 75.000 euro. Senza dimenticare gli incassi che ha ottenuto dalla vendita del libro di ricette. Facendo dei calcoli approssimativi si presume che riesce a portare a casa circa 200.000 all’anno se non di più.

“A me la laurea è servita molto perché…”

Ha lavorato come cameriera e aiuto-cuoca per mantenersi gli studi universitari. Si è laureata in biologia, in quanto ha affermato che le competenze acquisite durante il suo percorso di studio le sono tornate utili per il lavoro da food blogger: “A me la laurea è servita molto perché le ore passate in laboratorio mi hanno insegnato il metodo. Come si fa in laboratorio per non fare pasticci? Bisogna essere organizzati, preparare tutto quanto prima”.

