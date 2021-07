Roberta Lanfranchi, che fine ha fatto la ballerina? Eccola oggi dopo l’addio a Pino Insegno

Roberta Lanfranchi, oltre ad essere una delle ballerine più apprezzate del nostro paese è un volto noto del piccolo schermo, ma di cosa si occupa oggi? Scopriamolo.

Nata a Cremona nell’aprile del 1974, Roberta ha iniziato a studiare danza all’età di 4 anni, per poi fare di questa disciplina una professione. Infatti nel 1995 ha esordito sul piccolo schermo come parte del corpo di ballo del programma Non dimenticare lo spazzolino da denti in onda su Mediaset. Da allora la donna è riuscita a conquistare i telespettatori diventando anche una popolare conduttrice televisiva e radiofonica.

La carriera di Roberta Lanfranchi

La prima esperienza da conduttrice di Roberta arriva nel 1998, con Fantastica Italiana, show in onda sulla Rai. L’anno successivo torna in casa Mediaset alla conduzione di Paperissima Sprint al fianco di Naike Rivelli e il Gabibbo. Nel corso della sua carriera, la donna ha anche rivestito il ruolo di doppiatrice nella saga L’era Glaciale, prestando la voce a Ellie. Per poi approdare nel 2011 a Rai Radio 1 come speaker.

Il matrimonio con Pino Insegno

Nel 1997, la ballerina ha sposato il conduttore e doppiatore Pino Insegno con cui ha anche avuto 2 figli, Matteo e Francesco. Purtroppo le cose tra i due non sono andate come sperato e la coppia ha deciso di divorziare nel 2007. Roberta si è nuovamente sposata nel 2012 con l’autore televisivo Emanuele del Greco, dal quale ha avuto il terzo figlio, Ettore, nato nel settembre dello stesso anno.

LEGGI ANCHE—>Pino Insegno e Roberta Lanfranchi, avete mai visto il figlio Matteo? Giovane promessa del calcio

Cosa fa oggi Roberta Lanfranchi

Ma di cosa si occupa oggi la donna? Roberta sembra essere rimasta particolarmente legata al mondo della radio, infatti dal 2014 è una delle speaker di RDS, dove è in diretta dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 insieme a Claudio Guerrini. Come speaker radiofonica, l’ex ballerina è particolarmente apprezzata, a dimostrarlo gli ottimi risultati ottenuti con il suo programma e più in generale con l’emittente radiofonica.