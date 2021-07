Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, avete mai visto la figlia? Ecco chi è la bellissima FOTO

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota sono stati indubbiamente una delle coppie più chiacchierate degli anni 90, ma avete mai visto la figlia nata dal loro legame? Eccola oggi.

Sbocciata mentre Natalia lavorava a Telecinco alla conduzione dell’edizione spagnola di Bellezze al bagno, la relazione tra la showgirl e il conduttore è stata indubbiamente una delle più seguite degli anni 90. Il loro è stato descritto come un amore travolgente e passionale che ha raggiunto l’apice con le nozze celebrate nel 1993.

La relazione tra Giorgio e Natalia

Nonostante le aspettative sul matrimonio tra Natalia Estrada e Giorgio Mastrota fossero alte, tra i due le cose non sono andate come sperato e purtroppo hanno deciso di separarsi nel 1998, 5 anni dopo le nozze. Nel corso del tempo le voci riguardo la loro separazione sono state molteplici fino al chiarimento definitivo fatto da Mastrota: “Quando ci siamo separati io ero la parte del cornuto e l’hanno detto al Tg5. Io lo sapevo già però improvvisamente 5 milioni di persone lo sapevano insieme a me. È stato catartico”, lo stesso conduttore ha poi ammesso che anche lui come l’ex moglie ha ceduto al tradimento durante i mesi di crisi facendo solo più attenzione al mantenere tutto lontano dai riflettori.

La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Insomma è stata una bellissima storia d’amore non terminata nel migliore dei modi. Nonostante ciò Giorgio e Natalia hanno ancora oggi qualcosa che li lega. Si tratta della figlia, Natalia Mastrota, nata nel 1996 e oggi 26enne. La giovane ragazza a differenza dei genitori, icone televisive degli anni 90, è totalmente estranea al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Natalia è una grande appassionata di sport e ama condividere le sue esperienze sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 13 mila follower.

La famiglia di Natalia Mastrota

Oltre alle avventure sportive, Natalia ama condividere momenti e scatti in compagnia della sua famiglia, formata dal compagno, anche lui grande appassionato di sport, e dai loro due bambini. Dai contenuti pubblicati su Instagram sembrano essere una famiglia molto legata, affettuosa e amante della natura.