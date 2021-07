Uomini e Donne, Beatrice Buonocore si è fidanzata: chi è il bellissimo

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Buonocore sembra oggi aver superato quella delusione d’amore che manifestò in pubblico quando Davide Donadei le preferì Chiara Rabbi. Durante il suo percorso al dating show di Maria de Filippi Beatrice si aprì totalmente al tronista manifestandogli tutto il suo amore, ma soprattutto convincendolo di quanto era presa da lui. Davide indeciso fino all’ultimo scelse Chiara con cui oggi è ancora insieme e la giovane, consolata anche dal pubblico, dovette superare una delusione che non si aspettava.

Beatrice Buonocore l’amore all’improvviso

Dopo mesi da quel momento in cui Beatrice mostrò tutta la sua fragilità nonostante una corazza caratteriale con cui ha sempre cercato di difendersi d’aspettative non rivelate, la giovane ha ritrovato l’amore. Secondo alcuni scatti condivisi sul suo account Instagram la Buonocore si sarebbe fidanzata, avrebbe finalmente trovato la sua anima gemella e si sta godendo, meritatamente, il momento speciale. Il fortunato è Ettore Casadei, un ragazzo semplice non noto di cui si sa molto poco ma che a quanto pare ha conquistato il cuore dell’ex tronista, cuore chiuso per mesi e che oggi è finalmente è tornato a battere.

Beatrice e Ettore sembrano essere davvero molto presi l’uno dall’altra e le storie su Instagram confermano il coinvolgimento totale della neo coppia. In questi giorni i due si sono concessi una vacanza in Grecia, giorni dedicati solo a loro e all’amore che provano l’uno per l’altra. Beatrice dopo le tante lacrime versate per Davide, che non ha potuto, fare a meno di deluderla visto le circostanze particolari vissute a Uomini e Donne è tornata a sognare e di questo i fans sono super felici. La ragazza merita d’amare ma soprattutto d’essere amata, i followers la sostengono e applaudono la neo coppia con entusiasmo.

Beatrice Buonocore: “Tu fallo…buttati”

Sorridente, entusiasta della vita Beatrice Buonocore è decisamente felice e innamorata e gli scatti su Instagram confermano il momento d’estasi che sta vivendo. In alcuni post condivisi sul suo account social l’ex corteggiatrice rivela tutta la gioia di questi giorni. L’ex corteggiatrice si trova al mare, in vacanza con qualcuno che è riuscito a farle battere il cuore di nuovo.

“Ma tu fallo, vivi a pieno, buttati, vivi con spensieratezza e dopo se non va succede, semplicemente vorrà dire che le cose dovevano andare così. Ma fidati che il destino ti riserverà cose meravigliose. 🤍” queste le parole della Buonocore che accompagnano una sua immagini sorridente e vivace e che invita tutti i fans a credere nel destino e in tutte le cose belle che può riservare, gli incidenti di percorso possono essere brillantemente superati