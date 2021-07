Gabriel Garko ha una sorella bellissima: chi è e cosa fa Laura FOTO

La brillante carriera di Gabriel Garko

Nato a Torino il 12 giugno 1972, Gabriel Garko (il vero nome Dario Gabriel Oliviero) è un attore ed ex modello italiano. Nel 1990 ha vinto il titolo di Mister Settimo Torinese e così può ha avuto modo di accedere al concorso che ha vinto con il titolo del più bello d’Italia. Il concorso era gestito da Lele Mora che non ha potuto fare a meno di notarlo. Ha realizzato alcuni fotoromanzi e ha preso parte al corpo di ballo della terza edizione di Scherzi a parte. Inoltre ha presentato il Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia e si è cimentato anche nella recitazione. Il suo esordio televisivo è avvenuto grazie alla miniserie tv La signora della città di Beppe Cino. Il vero successo è arrivato nel 2006 quando ha ottenuto il ruolo di protagonista nella fiction L’onore e il rispetto. Ha potuto lavorare con artisti d’eccezione come Serena Autieri, Giancarlo Giannini, Virna Lisi e Manuela Arcuri. A seguire ci sono state altre fiction come Il peccato e la vergogna, Sangue caldo e Il sangue e la rosa. Ha un curriculum degno di tutto rispetto. Per quanto riguarda la vita sentimentale ha avuto una finta storia d’amore con Adua Del Vesco e ha dichiarato ciò durante una diretta dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2017 ha deciso di ritirarsi dalle scene per questioni personali. Sicuramente avrà più tempo da trascorrere con la sua famiglia. Molti non sanno che ha una sorella bellissima quanto lui. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Chi è e cosa fa Laura?

Gabriel Garko ha una sorella di nome Laura di 6 anni più giovani dei due. Non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, infatti svolge il lavoro di make-up artist e pubblica con fierezza i suoi lavori sul profilo Instagram. Si occupa di modelli e modelle per servizi fotografici, ma anche gli attori destinati al palcoscenico dei teatri. Ha un compagno ed è mamma di tre bambini. Di conseguenza ha reso Gabriel Garko uno splendido zio. In base agli scatti che entrambi condividono, si può dedurre che siano legati da un bellissimo rapporto fraterno. In tanti sostengono che la bellezza sia un tratto caratteristico della famiglia. Laura ha gli stessi colori del fratello e non smette mai di sostenerlo nella vita di tutti i giorni.

In giro per Milano

Qualche giorno fa Gabriel Garko è stato visto per le strade di Milano in compagnia di un’amica. Entrambi hanno dedicato la giornata a fare shopping. Si sono recati prima nello store Lego e poi in negozi di abbigliamento. Nonostante avesse la mascherina, tutti lo hanno riconosciuto. Aveva un outfit casual davvero bello: jeans bianchi strappati, una maglia a righe di Woolrich e un paio di sneakers con dettagli rossi di Dsquared2.

