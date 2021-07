Riccardo Guarnieri, nuovo amore dopo Uomini e Donne: il cavaliere ritrova il sorriso, l’indiscrezione

Un nuovo gossip infiamma l’estate degli appassionati di Uomini e Donne: pare che Riccardo Guarnieri abbia dimenticato in fretta Roberta Di Padua con una nuova fiamma. Ecco la foto del cavaliere del trono over che fa tanto discutere!

Una nuova indiscrezione riaccende i riflettori su Riccardo Guarnieri, cavaliere protagonista delle ultime stagioni del trono over di Uomini e Donne, e riguarda la sua turbolenta vita sentimentale.

A lanciare la bomba sull’uomo è la nota influencer campana Deianira Marzano, sempre ben informata su quanto accade ai principali personaggi del mondo dello spettacolo.

Riccardo Guarnieri dimentica Roberta Di Padua: ecco il nuovo flirt

In particolare la Marzano ha pubblicato, tra le sue Instagram stories, una foto di Riccardo Guarnieri che lo ritrae piuttosto felice e spensierato in compagnia di una donna misteriosa. Il pensiero è corso subito alle ultime vicende sentimentali del cavaliere, chiacchieratissimo per le sue relazioni nate all’interno dello studio di Uomini e Donne. “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”, scrive Deianira riferendosi al possibile ritorno dell’uomo nel parterre della trasmissione, tra gli over in cerca di un nuovo amore.

Anche la sua fidanzata più recente, l’ex dama di Cassino Roberta Di Capua ha commentato la notizia della nuova presenza nella vita dell’uomo per cui ha molto sofferto. “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori!”, ha detto Roberta. Lei e Riccardo hanno chiuso di recente la loro relazione che era nata proprio sotto gli occhi di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Il Guarnieri usciva dalla precedente importante storia con la dama Ida Platano: dopo la loro partecipazione a Temptation Island non erano riusciti a recuperare l’intesa iniziale e il rapporto si è sciolto tra mille accuse reciproche.

Le parole di Roberta su Riccardo: “Sono stata trasparente”

Riccardo aveva deciso poi di seguire i suoi sentimenti per Roberta e i due erano usciti insieme dal programma, ma dopo qualche tempo sono tornati al centro dello studio per un confronto piuttosto aspro. Il Guarnieri aveva confessato l’esistenza di un accordo tra lui e Roberta per fingere una crisi pur di restare più tempo in trasmissione. La Di Padua non è rimasta impassibile di fronte alle accuse ricevute: ha negato tutto e in un’intervista al magazine ha chiarito la vicenda, mentre Riccardo non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni.

“La frase che mi ha fatto più male è stata: ‘Hai preso in giro tutti’. Questo perché per tre anni sono stata trasparente, sia con il pubblico che con la redazione”, aveva dichiarato qualche settimana fa al settimanale ufficiale di Uomini e Donne. “Ho raccontato sempre ogni minimo dettaglio di quello che facevo durante le uscite, di quello che ci dicevamo con i ragazzi che frequentavo. Non ho mai omesso nulla, soprattutto con la redazione di Uomini e Donne sono stata sempre limpida. Ho fatto delle scelte che a volte sono andate contro il parere del pubblico, proprio per essere sincera e fedele a me stessa, quindi sentirmi dire di aver preso in giro le persone mi ha ferita”, ha aggiunto.