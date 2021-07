Caterina Balivo, avete mai visto il marito? Chi è il bellissimo (e potente) finanziere romano

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Attualmente non è presente di piccolo schermo perché si sta dedicando ad altro. Non tutti conoscono l’uomo che ha al suo fianco da anni. E’ annoverato tra gli italiani più ricchi. Ecco di chi si tratta.

Caterina Balivo, avete mai visto il marito?

In passato la coppia è stata al centro del gossip per un presunto allontanamento. Caterina Balivo si trovava a Gaeta con amiche senza il marito. In realtà il compagno per lavoro si assenta spesso e, inoltre, non ama essere ripreso. Infatti è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Così dicendo la conduttrice ha messo a tacere i pettegolezzi. Molti concordano nel dire che l’uomo sia dotato di un grande fascino. Divorziato e con due figli nati da un precedente matrimonio, ha frequentato per un po’ l’attrice Serena Autieri. Dopo ha incontrato la Balivo, della quale si è innamorato perdutamente: “Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato”. Ecco alcune informazioni sul suo conto.

Ecco delle informazioni sul finanziere romano

Il marito si chiama Guido Maria Brera. Nato nel quartiere Romano di San Saba il 27 agosto 1969, è convolato a nozze con Caterina il 30 agosto 2014 e insieme hanno organizzato una cerimonia civile a Capri. Dal loro amore sono nati due figli: Guido Alberto e la piccola Cora. E’ un finanziere e scrittore, precisamente co-fondatore del gruppo Kairos, ovvero il primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Fin da piccolo è stato sempre ambizioso. Il suo scopo era cercare di diventare qualcuno, ragion per cui si è dato alla finanza, un mondo con tanti guadagni. Ha iniziato la sua carriera nella società Fineco e da lì ha scalato la vetta del successo. Durante un’intervista a Vanity Fair ha raccontato che a 28 anni si è trasferito a Londra e a 29 anni ha fondato la Kairos: “Ero un adolescente un po’ sfigato, sono diventato un finanziere rimanendo fuori dal giro giusto fin dal liceo, ai margini. Mi ero fatto mettere un tavolo da ping pong in ufficio. Mezz’ora di ping-pong al giorno, più 15 minuti di pesce rosso: guardare per 15 minuti al giorno un pesce toglie l’ansia”.

Le bellissime parole per il marito

“Sei anni fa sei diventato mio marito. Eravamo a Capri, in pochi intimi. Don Francesco ha benedetto il nostro amore…grazie Dani ed Ele che ci avete presentato”, ecco la dolce dedica della Balivo per il marito del 30 agosto 2020. E’ la data del loro anniversario, dunque i follower sono convinti che il mese prossimo leggeranno un altro toccante messaggio.

