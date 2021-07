Paolo Bonolis, avete mai visto la figlia nata dal primo matrimonio? Chi è e cosa fa la 30enne FOTO

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati: lontano dalle luci dei riflettori è anche un papà attento e premuroso, lo sa bene la sua secondogenita Martina, nata dal primo matrimonio del presentatore televisivo.

Non tutti sanno che Paolo Bonolis non è sempre stato legato all’attuale moglie Sonia Bruganelli: in passato l’uomo è stato sposato con una bella donna americana da cui sono nati due figli.

Il conduttore è diventato padre in diversi momenti della sua vita e non è stato facile recuperare il rapporto con i figli maggiori che hanno vissuto per tanto tempo lontano da lui.

Paolo Bonolis: una famiglia numerosa e allargata per il conduttore

Parliamo oggi di uno dei conduttori televisivi più amati e seguiti dal pubblico. Un curriculum ricco di programmi di successo, condotti spesso in tandem con la spalla Luca Laurenti, e una vita privata piena di affetto e di presenze. Lontano dalle luci della ribalta il presentatore conduce una vita molto riservata. Non tutti conoscono, ad esempio, la sua secondogenita, Martina Bonolis, nata dal matrimonio con Diane Zoeller. Dallo stesso legame è nato anche Stefano Bonolis, mentre successivamente Paolo è diventato padre di Silvia, Davide e Adele, figli di Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis e Diane Zoeller si erano sposati nel 1983, ma dopo cinque anni hanno deciso di dividere le loro strade, nonostante la nascita di due figli. Martina e Stefano hanno costruito nel tempo un legame solidissimo con il padre e anche i due genitori sono rimasti in ottimi rapporti dopo l’addio. Paolo è stato accanto a Martina nel momento più importante della sua vista: nel novembre del 2019 si è sposata con il comico Tito Gramza e la foto della sposa insieme a Bonolis ha fatto il giro del mondo. Prima di lei si era già sposato il fratello Stefano, convolato a nozze con Candice Hansen, ragazza americana di Houston, in Texas.

Martina Bonolis: dove vive e cosa fa la figlia di Paolo

Martina ha deciso di unire la sua vita a quella di Tito Gramza, un comico americano molto apprezzato e molto amato negli Stati Uniti. I due si sono conosciuti dopo il trasferimento definitivo di Martina lontano dall’Italia. Il loro matrimonio è stato organizzato a New York, proprio lo stesso posto in cui i due hanno deciso di vivere. Qui Martina lavora come psicologa, dal momento in cui ha seguito le orme di sua madre, ed è specializzata nel trattamento per i bambini e le donne vittime di abusi. Martina Bonolis ha sempre coltivato la sua grande passione per il teatro.

Nel giorno del suo matrimonio il papà Paolo non è riuscito a trattenere l’emozione: ha condiviso un bellissimo scatto insieme alla figlia sposa, un’immagine che lo ritrae come padre orgoglioso e amorevole. Dal matrimonio tra Tito e Martina Bonolis è nato un bambino, Theodor, venuto alla luce nell’ottobre del 2020. Paolo è diventato così nonno aggiungendo un ulteriore componente alla sua numerosa famiglia allargata.