Silvia Toffanin e il suocero Berlusconi, in che rapporto sono? Spuntano retroscena

Silvia Toffanin da anni è legata a Pier Silvio Berlusconi, figlio del noto premier della politica italiana. Molti si chiedono che tipo di rapporti abbiano nuora e suocero. Ecco dei retroscena inaspettati.

Toffanin e i rapporti con il suocero

Silvia Toffanin ha usato come trampolino di lancio Passaparola dove aveva il ruolo di letterina. Con il tempo ha ottenuto grande soddisfazioni, soprattutto al timone della conduzione di Verissimo. Secondo fonti attendibili pare che abbia rifiutato la proposta di Maria De Filippi di condurre Temptation Island perché non voleva togliere ulteriore tempo alla famiglia. Tuttavia pare che abbia cambiato idea, dal momento che il compagno di vita ha annunciato che gli italiani avranno modo di vederla nel piccolo schermo a settembre anche la domenica. A parer suo ha tutte le carte in regola per intrattenere il pubblico anche l’ultimo giorno della settimana. Silvio Berlusconi, invece, è stato inconsapevolmente al centro dell’attenzione per una foto pubblicata su Instagram dalla fidanzata Marta Fascina. Nello specifico si è trattato di un selfie che ritrae l’uomo nella camera da letto. Nonostante sia stata eliminata subito, gli utenti social più attenti hanno fatto uno screen che poi hanno divulgato sul web. Berlusconi è apprezzato per la sua carriera politica, ma molti si chiedono che tipo di rapporto abbia con la compagna di vita di suo figlio.

Retroscena simpatici di nonno Silvio

Silvia Toffanin è nota per essere una persona posata, dolce è riservata. Gli italiani ormai non riescono a fare a meno di lei il sabato. Si rivolge in modo amorevole e garbato con i suoi ospiti che accettano sempre con entusiasmo i suoi inviti. Tempo fa è stata ospite di Viva Raiplay con Fiorello e ha raccontato qualche retroscena di famiglia. Ha parlato con affetto e stima di Silvio Berlusconi in versione nonno. Ha menzionato l’episodio in cui il premier ha abbandonato le vesti di politico e imprenditore per travestirsi da Babbo Natale. Ha anche indossato i panni di Spiderman per fare contenti i nipoti. La Toffanin ha raccontato queste cose con il sorriso sulle labbra, chiaro segno che è in ottimi rapporti con il suocero, il pilastro fondamentale della loro famiglia.

Curiosità sul premier

La Toffanin ha fatto capire che il suocero lontano dal lavoro ha una predisposizione alla simpatia e alle battute di spirito. Ha aggiunto che è un nonno modello e non si potrebbe desiderare di più. Ha un rapporto tranquillo con lui, dunque si reputa fortunata. Inoltre ha detto ha sempre addosso il suo famoso doppiopetto scuro, un simbolo di stile ed eleganza.

