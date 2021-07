Una delle coppie più amate e più solide del mondo dello spettacolo: bellissimi, innamoratissimi e intelligentissimi. Cosa hanno studiato Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin?

Grazie al programma di intrattenimento pomeridiano di Verissimo, in onda tutti i sabati nella fascia pomeridiana, la dolce e sempre elegante Silvia Toffanin è riuscita a conquistarsi un posto nel cuore degli italiani.

E’ grazie a questa trasmissione che la Toffanin si è fatta conoscere, allontanando da se il mito di sola bellezza e dimostrando che, quella di Madre Natura non è l’unica dote che ha ricevuto ma è una delle conduttrici più professionali della televisione italiana. E’ diventato inconfondibile il suo stile molto sobrio di intervistare gli ospiti di Verissimo, dando al programma un grande taglio di qualità.

Allo stesso livello di professionalità, il suo compagno Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier Silvio, amministratore delegato di Mediaset che da anni, con grande talento, tiene alte le redini dell’azienda Mediaset.

Bellissimi, talentuosi e innamorati, considerando come la Toffanin e Berlusconi junior facciano coppia fissa da anni ed anni, senza aver vissuto mai una crisi ma continuando la loro storia, legati dall’amore per i proprio figli Lorenzo Mattia e di Sofia Valentina, in modo molto affiatato seppur non sono mai arrivati all’altare. Per questo motivo le curiosità su Silvia e Pier Silvio non si placano mai: siete curiosi di sapere che percorso di studi hanno fatto?

Pier Silvio Berlusconi, ecco i titoli di studio

Bellissimi e intelligentissimi: ecco che la coppia formata da Pier Silvio Berlusconi e la sua compagna Silvia Toffanin, da anni ormai, tiene alta e vigile l’attenzione del pubblico da casa.

Partiamo da Pier Silvio Berlusconi, secondogenito di Silvio Berlusconi ed azionista di Fininvest, la holding che controlla il gruppo di Mediaset. Affascinante e brillante, Pier Silvio, classe 1969, è uno degli imprenditori più quotati e di successo d’Italia.

All’età di soli sette anni si trasferisce con la famiglia, in particolare con sua madre, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, prima moglie di Berlusconi, in Spagna. Inizia così il suo percorso di studi che, a differenza di quanto si possa pensare, è stato orientato verso l’area umanistica.

Infatti il giovane Berlusconi junior ha iniziato a studiare presso il Liceo Classico, dove si è diplomato e ha proseguito, poi, all’Università di Milano, con un indirizzo in Filosofia. Pier Silvio Berlusconi, però, non ha concluso i suoi studi universitari ed ha preferito iniziare la sua carriera universitaria, muovendo i primi passi nel marketing e dimostrando, fin da subito, di avere stoffa e talento.

Silvia Toffanin : quali titoli ha?

Per quanto riguarda il passato ‘scolastico’ di Silvia Toffanin, la bellissima compagna di Pier Silvio Berlusconi ha avuto sempre una forte propensione allo studio. Anche per lei, così come per il compagno, la passione è stata per le materie umanistiche.

In particolar modo, Silvia Toffanin ha avuto sempre una propensione per le lingue, essendo bilingue e avendo sua padre australiana mentre lei è nata a Marostica, in provincia di Vicenza.

Per questo motivo, una volta avuto il diploma, la Toffanin ha proseguito i suoi studi universitari, laureandosi, nel 2007, in Lingue Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi sui telefilm americani per adolescenti, avendo come relatore di tesi Aldo Grasso.