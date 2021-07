Melissa Satta è una delle showgirl del mondo dello spettacolo italiano più belle e apprezzate. Ha ballato sul bancone di Striscia la notizia per anni e ora pare che nella sua vita ci sia una nuova fiamma dopo la fine del matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng. Ecco di chi si tratta.

Melissa Satta sorride di nuovo

Nata a Boston il 7 febbraio 1986, Melissa Satta è una showgirl e modella italiana con cittadinanza statunitense. Durante gli anni del liceo ha praticato come sport il karate a livello agonistico diventando cintura marrone. Inoltre ha anche giocato a calcio nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena. Nel 2004 si è trasferita a Milano e ha iniziato a sfondare nel mondo dello spettacolo lavorando come valletta in televisione accanto a Teo Mammucari. Successivamente ha ottenuto il ruolo di velina accanto a Thais Souza Wiggers. Inoltre si è cimentata anche sia nella recitazione che nella conduzione. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, ma spesso è stata al centro del gossip per via della sua relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng. Dopo tanti alti e bassi i due hanno deciso di prendere strade diverse, eppure sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio. La donna non ho mai nascosto di aver sofferto per la separazione, ma era l’unico modo per ritrovare la serenità. Ultimamente pare che nella sua vita si è entrato un altro uomo che ha scatenato la curiosità dei suoi fan. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è il fortunato

Sembra che nella vita di Melissa Satta ci sia un imprenditore 34enne di nome Mattia Rivetti. A confermare questa frequentazione sono alcune foto che sono state scattate dai fotografi del settimanale Oggi. Hanno trascorso dei giorni dedicati al relax in Sardegna e con loro c’era anche il piccolo Maddox. Secondo fonti attendibili pare che ci siano state le presentazioni ufficiali in famiglia e con le amiche di lei. Come se non bastasse il figlio è subito entrato in sintonia con il nuovo compagno della madre. La coppia, dunque, sarebbe uscita allo scoperto anche se non ha ancora ufficializzato il tutto. Il loro primo incontro risale probabilmente a gennaio scorso.

Feste di compleanno a Venezia

Nello specifico i due sono stati beccati a Venezia per festeggiare il compleanno di Marica Pellegrinelli, ovvero l’ex moglie di Eros Ramazzotti, e Fiammetta Cicogna, nate entrambe il 17 maggio. All’inizio i giornali hanno fatto confusione sul nome di lui, chiamandolo Matteo. Questo piccolo dettaglio ha infastidito l’ex velina, visto che Matteo Rivetti è parente di Mattia ed è sposato felicemente. I fan sperano che stavolta sia quella buona per la showgirl.

