Anna Tatangelo, pronta per un nuovo amore. Un importante corteggiatore per la cantante

Anna Tatangelo, dopo la fine della lunga storia con Gigi D’Alessio, potrebbe aver finalmente trovato la persona giusta per lei, ma è recentemente emerso un particolare non di poco conto. Scopriamo di cosa si tratta.

Nel mondo del gossip ormai da settimane si vocifera di un possibile relazione tra la nota cantante campana e Livio Cori, rapper e attore originario dei quartieri spagnoli noto per aver fatto parte del cast di Gomorra e aver partecipato al Festival di Sanremo del 2019 in coppia con Nino D’Angelo.

Anna Tatangelo e Livio Cori?

Purtroppo allo stato attuale si tratta solo di sospetti non confermati da parte dei diretti interessati, ma comunque alimentati dal continuo stuzzicarsi da parte dei due artisti sui social. Infatti recentemente dopo la pubblicazione di uno scatto sul profilo Instagram di Anna è arrivato il commento di Livio con dei cuoricini. Nonostante le ipotesi dei fan e delle principali testate di gossip, vista l’assenza di certezze potrebbe anche trattarsi di una bellissima amicizia.

L’indiscrezione sul nuovo corteggiatore

Ma le voci su Anna non accennano a fermarsi e recentemente sulla rubrica Pillole di Gossip pubblicata dal settimanale Oggi e curata da Alberto Dandolo è arrivata un’ulteriore indiscrezione. Infatti secondo quanto riportato, sembra che la cantante campana abbia un nuovo corteggiatore, in particolare si tratterebbe di un nome appartenente a un’importante famiglia di Milano che pare abbia perso la testa per lei.

Cosa sappiamo

Purtroppo al momento non sono disponibili ulteriori informazioni riguardo al misterioso uomo che sembra abbia iniziato a corteggiare Anna Tatangelo. La quale conferma ancora una volta l’intenzione di tenere lontana la propria vita privata dai riflettori concentrandosi sul lavoro e sulla carriera. Infatti attualmente la cantante è impegnata nella promozione del suo nuovo album, Anna Zero, in cui ha messo in mostra un lato artistico diverso da quello conosciuto al grande pubblico aprendosi a nuove collaborazioni e sonorità.