Luca Laurenti, moglie, figli, vita privata, studi e stipendio: tutto sulla spalla di Paolo Bonolis

Luca Laurenti è indubbiamente uno dei personaggi più popolari del piccolo schermo italiano, nonostante ciò si conosce molto poco della sua vita privata. Proviamo a scoprire di più.

In coppia con Paolo Bonolis, Luca Laurenti ha dato il via a uno dei duo comici più longevi e noti del nostro paese. I due lavorano l’uno al fianco dell’altro dal 1991 e nel corso di 30 anni sono riusciti a realizzare alcuni dei programmi di maggiore successo della televisione italiana.

Luca Laurenti vita privata

Nonostante la sua presenza sul piccolo schermo, Luca al di fuori degli studi televisivi non sembra amare particolarmente le luci dei riflettori, per questo motivo tiene ben separata la propria vita privata dai gossip. Proviamo a scoprire qualcosa in più al riguardo. Innanzitutto il comico romano è sposato dal 1994 con Raffaella Ferrari, la quale non fa parte del mondo dell’intrattenimento infatti a farli conoscere è stato proprio l’amico e collega, Paolo Bonolis. Raffaella è un avvocato e stando alle poche interviste rilasciate sembra un bellissimo rapporto con Luca. La coppia ha anche 2 figli: Andrea nato 3 anni dopo il matrimonio e Gabriele nato nel 2004.

Cosa ha studiato Luca Laurenti

Prima di arrivare ad essere uno dei comici più apprezzati dell’intero stivale, Luca ha svolto un lungo percorso di gavetta, infatti secondo le informazioni riportate, subito dopo il diploma l’uomo ha provato ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo partecipando a programmi come Provini e Dibattito! in onda su una tv locale romana. Inoltre il comico è anche stato un animatore nei villaggi turistici prima di arrivare al grande pubblico. Il talento e la fortuna lo hanno poi condotto a un provino che gli ha permesso di farsi notare e conoscere Paolo Bonolis dando vita alla coppia che tutti oggi conosciamo.

Quanto guadagna Luca Laurenti

Tra i dettagli più curiosi riguardo la vita privata di Luca Laurenti ci sono sicuramente i guadagni generati dal conduttore. Purtroppo non è possibile riportare delle cifre esatte, data la riservatezza dei contratti ma si possono comunque avanzare delle ipotesi. Secondo le informazioni reperibili, il comico romano per la conduzione di Avanti un altro nella fascia pre serale arriverebbe a guadagnare circa 40 mila euro a puntata mentre per la sua presenza in nella versione per la prima serata del game show i compensi potrebbero addirittura raddoppiare.