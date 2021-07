Belen Rodriguez: una novità in famiglia, ecco a cosa ha dovuto rinunciare la showgirl

Momento tutto speciale per Belen Rodriguez che è prossima a diventare mamma per la seconda volta, una gravidanza voluta che completa quel rapporto speciale che la showgirl argentina ha creato con Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti la scorsa Estate quando Belen, appena uscita dalla fine della sua seconda relazione con l’ex marito Stefano de Martino intenta a tenere a freno il gossip che parlava di un tradimento del ballerino con Alessia Marcuzzi coinvolta a sua insaputa in tutta questa situazione. Belen ha cercato di mantenere con De Martino un rapporto civile e questo per il bene di Santiago ma ha posto la parola fine alla possibilità di una reunion.

Belen Rodriguez vacanze rimandate

E se a Stefano sono stati attribuiti molti flirt ma nessuno con un fondamento concreto, Belen alla fine dell’Estate ha dovuto rendere nota la sua relazione con l’hair stylist che è più giovane di lei ma sicuramente molto innamorato. Inizialmente esitante i due si sono dimostrati affiatati e molti innamorati e non hanno mancato di rivelare sui social il loro amore. In pochi mesi Antonino ha lasciato il lavoro dedicandosi alla fotografia, sua passione, e la Rodriguez lo ha sostenuto in ogni sua scelta. Poi la neo coppia, protagonista della cronaca rosa, ha rivelato d’essere in dolce attesa di una femmina ed ora è prossima ad accogliere la bambina che si chiamerà Luna Marì.

Dopo un periodo d’assenza dai social Belen nei giorni scorsi si è mostrata con il pancione abbracciata al piccolo Santiago che è felice di diventare il fratello maggiore e non vede l’ora di conoscere la sorellina. La showgirl riconosce al suo primogenito d’essere l’unico principe della sua vita e non potrebbe essere una mamma più dolce e presente. In attesa che Luna Marì venga al mondo la Rodriguez e l’hair stylist hanno in serbo molti progetti da realizzare, in particolare hanno ricevuto alcune proposte importanti di lavoro.

Antonino Spinalbese debutto a Pechino Express?

I rumors che riguardano Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non fanno riferimento solo alla loro vita privata che è quotidianamente sotto i riflettori ma anche anche al loro lavoro. Si vocifera che l’hair stylist possa fare prossimamente il suo debutto in tv partecipando a Pechino Express.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali ma i rumors hanno scatenato più di una critica che accusa l’ex hair stylist d’essere arrivato in televisione solo grazie all’aiuto dell’argentina. Da notare che la famiglia Rodriguez al completo ha rinunciato, almeno per ora, alla consueta vacanza ad Ibiza per stare vicino a Belen in questo momento emozionante ma anche molto impegnativo.