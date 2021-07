Mercedesz Henger, mini vestitino bianco: gambe in primo piano, la figlia di Eva incanta instagram

Da sempre molto attenta alla sua forma fisica e all’attività sportiva, Mercedesz Henger sfoggia su Instagram un fisico perfetto: piovono complimenti per la bellissima figlia dell’altrettanto incantevole Eva Henger.

Nata nell’agosto del 1991 Mercedesz Henger è la bellissima figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ed è nota al grande pubblico per la sua partecipazione al noto programma reality L’Isola dei Famosi.

Mercedesz è molto attenta ad un corretto regime alimentare ed è appassionata di fitness: le sue giornate sono piene di attività sportive per conservare una forma fisica sempre perfetta, come si nota dalle immagini condivise sul suo profilo social.

Mercedesz Henger: modella e attrice dal fisico scolpito

La figlia di Eva Henger lavora come attrice e modella e ha un curriculum ricco di esperienze, collezionate soprattutto in Inghilterra. Il lavoro dei suoi genitori, rispettivamente attrice e produttore di film a luci rosse, non sembra averle causato particolari problemi: la ragazza ha dichiarato di essere stata vittima, in passato, di dicerie e pettegolezzi, ma di essere cresciuta circondata dall’affetto e pronta a vivere una vita libera soprattutto per quello che concerne la sfera affettiva.

Mercedesz ha attraversato un periodo piuttosto difficile subito dopo il cosiddetto canna-gate: la vicenda ha visto coinvolta sua mamma e Francesco Monte. All’epoca Eva Henger accusò l’ex tronista di Uomini e Donne di aver commesso delle infrazioni al regolamento. La scia di polemiche che seguì alle dichiarazioni dell’attrice coinvolse anche la giovane Henger, che ha successivamente confessato di non essere riuscita ad affrontare la cosa nel modo giusto. “Per giorni non ho proprio dormito bene e sono stata coperta di macchie bianche. Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione”, ha detto Mercedesz, ospite dei principali salotti televisivi.

Il profilo social della bella Mercedesz è ricco di scatti che mettono in mostra il suo fisico invidiabile, come le immagini recenti che la ritraggono mentre indossa un mini dress bianco che le calza alla perfezione: gambe in mostra e forma fisica straordinaria per la bionda figlia di Eva.

Mercedesz dopo l’addio a Lucas Peracchi: nuova vita per la figlia di Eva

Nell’ambiente della tv la ragazza aveva anche trovato l’amore: è stata legata al tronista Lucas Peracchi dal 2018: quest’anno, però, i due hanno dichiarato la fine della relazione. Una passione, la loro, messa fortemente in discussione da mamma Eva che ha più volte accusato il ragazzo di avere un comportamento violento nei confronti di sua figlia.

“All’inizio io e mio marito abbiamo accolto Lucas, era molto educato e si comportava bene. Poi, già dopo due mesi, ho saputo che lui aveva alzato le mani su mia figlia, le aveva rotto il telefono, l’aveva lasciata in mezzo alla strada. Mercedesz, dopo quel primo strappo, mi chiamò in lacrime e io le dissi di lasciare Lucas, che quello non era amore. Il giorno dopo però già lo giustificava, dicendo che lo avrebbe perdonato perché era pentito”, aveva detto Eva, ma la figlia ha sempre difeso quello che ormai è diventato il suo ex fidanzato.