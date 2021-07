Veronica Lario beccata in costume: le foto lasciano senza parole

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, sfoggia un fisico incredibile: anche dopo aver oltrepassato la soglia dei 60 anni la donna conserva le forme che hanno fatto perdere la testa al leader di Forza Italia.

64 anni e non sentirli: così si potrebbero intitolare queste foto che ritraggono Veronica Lario al mare, intenta a godersi giornate di sole e relax in costume, un outfit che valorizza la forma fisica della donna.

Come è ben noto nell’ambiente pare proprio che l’ex moglie di Silvio Berlusconi abbia una passione per i luoghi esotici e per le località balneari, come Formentera che resta uno dei suoi posti preferiti.

Veronica Lario al mare: l’ex modella in splendida forma

Proprio la celebre isola spagnola è diventata la meta perfetta, scelta dall’ex moglie del politico per sfoggiare un fisico che fa invidia! A 64 anni la Lario mostra una forma che rasenta la perfezione. Veronica si è sempre contraddistinta per una bellezza magnetica, accompagnata da un portamento di classe e da un atteggiamento mai fuori luogo: negli anni la donna ha saputo sempre scegliere look che mettessero in risalto le sue doti e le sue forme.

La Lario ha lavorato in passato prima come modella e poi come attrice ed è diventata celebre al grande pubblico per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi: il loro legame si è interrotto tra mille polemiche e a lungo i due si sono parlati attraverso comunicazioni legali e lettere ai principali quotidiani. Veronica è sempre rimasta accanto al leader di Forza Italia con discrezione, allontanandosi dalle luci della ribalta: negli anni ha continuato a tenersi in forma, come testimonia il suo fisico tonico.

La nuova vita di Veronica dopo l’addio a Berlusconi: nonna felice e sportiva

La donna ama molto Formentera, che definisce come “la sua isola felice” e dalle spiagge spagnole la Lario supera a pieni voti la prova costume. Con lo stile che l’ha sempre contraddistinta e senza mai sfociare nella volgarità Veronica fa sfoggio di un costume intero che la avvolge alla perfezione. Le immagini della Lario in costume hanno fatto il giro del web, raccogliendo numerosi complimenti.

Veronica si concede momenti di relax tutti per sé dopo aver sofferto molto a causa della separazione con il marito Silvio Berlusconi. Dopo essere apparsa in paparazzate piuttosto appesantita, oggi ha perso i chili che aveva accumulato nel tempo ed è decisamente tornata in forma. Le sue vacanze si dividono tra Formentera e le Baleari: in questi magnifici luoghi la Lario ha definitivamente voltato pagina, trascorrendo il tempo accanto ai suoi adorati nipotini, nati dai figli avuti da Silvio Berlusconi. Nel periodo autunnale e invernale, invece, la donna ama trascorrere il suo tempo in Svizzera, principalmente a S. Chanf: sorprendendo tutti la donna si è appassionata alla disciplina dello snowboard e ha già raggiunto eccellenti risultati. Sarà stato proprio questo sport a permetterle di tornare in forma e più raggiante che mai in tempi brevi.