Rosalinda Cannavò ieri e oggi, com’era e com’è l’ex del Grande Fratello Vip: la trasformazione

Rosalinda Cannavò è comparsa nel piccolo schermo di recente, dal momento che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dotata di una bellezza estremamente naturale, molti si sono chiesti com’era nel periodo della sua infanzia. Ecco la foto che conferma la trasformazione.

Il percorso televisivo di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è una nota attrice del mondo dello spettacolo italiano, ma aveva il nome d’arte Adua Del Vesco. Oltre per la sua professionalità, è stata al centro dell’attenzione anche per via di alcune relazioni sentimentali con dei colleghi. Gli italiani ricorderanno sicuramente la storia d’amore con Massimiliano Morra e a seguire con Gabriel Garko. Quando è entrata nella casa del Grande Fratello ha dichiarato che tutto era basato sulla menzogna, in quanto aveva un fidanzato nascosto: Giuliano Condorelli. Grazie al reality ha deciso di vuotare il sacco e riacquistare la propria identità. Tuttavia questa esperienza le ha permesso anche di conoscere l’attuale fidanzato, ovvero Andrea Zenga. Infatti per lui non ha esitato due volte a lasciare Giuliano, al quale è stata legata per più di 9 anni. Adesso compaiono felici e raggianti sui social. Di recente sul web sta circolando una foto che ritrae Rosalinda da bambina. Ecco cosa hanno detto i fan

Ecco com’era la bellissima

Rosalinda negli anni dell’adolescenza ha avuto problemi con l’alimentazione. Infatti ha sofferto di depressione e anoressia, ma per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo e con il passare del tempo ha riacquistato la sua splendida forma. Davanti alle telecamere del reality condotto da Alfonso Signorini si è mostrata con qualche chilo in più, però a prescindere da questo dettaglio tutti concordano nel dire che è ancora più bella. È una delle poche giovani del mondo dello spettacolo che non sia ricorsa alla chirurgia estetica. Ciò è testimoniato da alcune foto del passato. In questa, per esempio, lo sguardo, il nasino perfetto e la bocca carnosa sono dei suoi tratti caratteristici. Ha il colore dei capelli più chiaro, ma può passare tranquillamente inosservato. Nel complesso tutti sostengono che sia perfetta così come è Andrea non può che essere considerato un uomo fortunato.

“È una bella prova. È molto coraggioso, convivere con me non è semplice”

Da quando è terminato il reality, Rosalinda e Andrea sono andati subito a convivere per risolvere il problema della distanza da geografica. Inoltre hanno subito colto l’occasione per approfondire la loro conoscenza al di fuori della casa. I due vivono a Milano e un’intervista a Casa Chi hanno ammesso che ci sono delle difficoltà nella convivenza. In effetti lei è molto precisa mentre lui un po’ più disordinato, ma nonostante tutto la storia procede a gonfie vele: “Andrea mi accetta in tutto e per tutto, Mi dai il mio spazio”.

