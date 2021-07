Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, perché non si sono mai sposati? Spunta la verità dopo anni

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati legati da un sentimento forte per tantissimi anni, ma poi l’anno scorso hanno preso strade diverse. Lui ha ufficializzato la sua relazione con un’altra e pare che anche lei abbiamo trovato qualcuno in grado di farle battere nuovamente il cuore. Ecco cosa ha impedito ai due di convolare a nozze.

Tatangelo e D’Alessio, perché non si sono mai sposati?

Durante una delle innumerevoli interviste, Anna Tatangelo aveva dichiarato che a un certo punto non rivolgeva più la parola a Gigi D’Alessio. Anche quando condividevano lo stesso letto, non si davano più la buonanotte. Per questo motivo entrambi si sono messi a tavolino e hanno deciso di lasciarsi. Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio Andrea. La Tatangelo a Verissimo tempo fa aveva lasciato intendere che nella sua vita ci fosse un’altra persona, ma poi ha aggiunto che per il momento vuole dedicarsi solo al lavoro e al ruolo di madre. Gigi D’Alessio, invece, è uscito allo scoperto con Denise Esposito, ovvero una ragazza ancor più giovane dell’ex compagna. Varie foto sono state pubblicate su diverse riviste. I fan dei due si sono sempre chiesti perché non si siano mai sposati. Ecco il motivo.

La verità dopo anni

Il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha riportato una notizia che potrebbe soddisfare la curiosità degli italiani. “Il cantante non la voleva sposare in chiesa…Anna essendo cattolica è naturale che desideri il matrimonio”, con queste parole la situazione è risultata più chiara. “Lei e devota fin dall’infanzia alla Madonna delle grazie e la sua fede non è mai venuta meno”. Questo fa capire che questo problema, aggiunto ad altri, è stato tale da spingere entrambi a optare per la rottura definitiva. Anna è apprezzata per la sua bellissima voce e la fisicità scultorea che mostra ai follower su Instagram. Con il passare del tempo il suo fascino è aumentato sempre più fino a essere considerata una delle più belle del mondo dello spettacolo italiano. Sicuramente avrà tantissimi corteggiatori. Per ora non è certo se ci sia qualcuno, ma i fan sono ottimisti: a breve riceveranno una splendida notizia.

Leggi anche -> Anna Tatangelo, pronta per un nuovo amore. Un importante corteggiatore per la cantante

Curiosità sulla nuova fiamma di Gigi

Denise Esposito è una bellissima ragazza dai lunghi capelli biondi e sguardo magnetico. Ha conosciuto Gigi D’Alessio durante un concerto che si è tenuto a Capri l’anno scorso e da allora sono inseparabili. Denise è del tutto estranea al mondo dello spettacolo, infatti all’inizio aveva dei dubbi su questa relazione. Gli amici più stretti hanno dichiarato che sia l’uno che l’altra hanno solo voglia di amarsi e di stare lontani dai riflettori. Sarà difficile, dal momento che già sono stati paparazzati per le strade del capoluogo campano.

Leggi anche -> Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, come è diventato il figlio Andrea: fotocopia del papà