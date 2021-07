Il Paradiso delle Signore spoiler Settembre: colpo di scena per una coppia, accade l’impossibile

Mentre nei prossimi giorni andranno in onda le puntate di replica de Il Paradiso delle Signore, ecco che arrivano le notizie di spoiler per la nuova stagione di settembre: cosa accadrà?

Il prossimo 13 settembre 2021 apre la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, nuove puntate, nuove trame e nuove situazioni che gli appassionati aspettano con grande ansia. La soap opera tutta italiana continua sull’onda del successo per la sua sesta stagione televisiva e così tornerà ad allietare l’autunno dei telespettatori su Rai 1.

Intanto, però, la programma non si stoppa e i tanti fan de Il Paradiso delle Signore non resteranno a bocca asciutta in questi giorni perché la Rai ha deciso di mandare in onda le puntate di replica della serie televisiva. Questo significa che, per gli amanti della soap, sarà un piacere gustare di nuovo le vicende accadute e fare una rispolverata mentre per coloro che hanno perso qualche puntata, potranno avere l’occasione di restare aggiornati, in vista delle nuovissime puntate di settembre.

La curiosità del pubblico è tanta e molti si chiedono: cosa succederà nell’autunno de Il Paradiso delle Signore? Ecco così a voi alcune anticipazioni di quello che andremo a vedere.

Il Paradiso delle Signore: ecco lo spoiler di Settembre

Le puntate della prossima stagione si apriranno mettendo al centro il personaggio di Achille Ravasi, cercando di risolvere il giallo che coinvolge Adelaide e Umberto. Oltre questo ci saranno anche dei ritorni, come per esempio quello di Tina Amato, Neva Leoni, senza però Recalcati, e quello di Anna Imbriani, Giulia Vecchio.

Rocco Amato, invece, uscirà di scena ma su come avverrà questa cosa, al momento, non è dato sapere. Giancarlo Commare non comparirà nella sesta stagione, così come neanche Federico, un’uscita che potrà dispiacere a molti appassionati legati al suo personaggio.

Giuseppe, invece, non riesce più a tenere nascosto il segreto che lo tiene legato a Petra, ovvero la donna con la quale ha avuto una doppia vita in Germania e che sta per partorire.

Altro colpo di scena per le nuove puntate sarà quanto accadrà nella vita sentimentale di Salvatore e che avremo il piacere di scoprire solo a settembre.

I nuovi amori de Il Paradiso delle Signore

L’amore sarà al centro delle situazioni per il prossimo autunno televisivo della serie tanto amata dagli italiani. Emanuel Caserio ha postato sui social molte stories e scatti nei quali è accanto a Francesca Del Fa, interpretata da Irene Cipriani. Molta tenerezza ci sarà tra Irene e Salvatore, al punto che il dubbio che sorge è che tra i due possa nascere un flirt. Sarà così? Non ci resta che vedere la nuova stagione.

Intanto, però, non è da escludere che il giovane Amato possa riprovare a conquistare la sua Gabriella, visto che Cosimo sarà lontano dalla donna, non solo perché non vivrà più a Milano ma anche, e soprattutto, perché lontano dal suo cuore.