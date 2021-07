Carlotta Mantovan raggiante ritrova il sorriso: come si è mostrata su Instagram

La bellissima Carlotta Mantovan è molto seguita e amata sui social. Dopo anni di dolore e sofferenza, finalmente è riuscita a riacquistare il sorriso. Ecco come si è mostrata sui social.

Carlotta Mantovan

Nata a Mestre il 26 dicembre 1982, Carlotta Mantovan è un’ex modella, una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nel 2002 ha sfilato per la prima volta durante la manifestazione Modamare a Porto Cervo su canale 5. Ha partecipato anche alle selezioni per le nuove veline di Striscia la notizia giungendo alle semifinali. Dal 2004 al 2018 è stata una giornalista di Sky TG24 e dal 2005 al 2008 ha presentato le previsioni del meteo su Sky Meteo24. Dal 2018 ha condotto con Pierluigi Spada e Michele Mirabella un programma che va in onda su Rai3, intitolato Tutta salute. Nel 2002 ha intrapreso una relazione con Fabrizio Frizzi, conosciuto nella sessantaduesima edizione di Miss Italia dove si è piazzata al secondo posto. Dal loro amore è nata la figlia Stella nel 2013 e l’anno successivo si sono sposati. Purtroppo il 26 marzo 2018 Fabrizio è venuto a mancare per un’emorragia celebrale. Non è stato un bel momento per Carlotta, dal momento che ha dovuto trovare la forza soprattutto per la figlia. A distanza di anni finalmente coloro che la seguono fin dai primi esordi possono gioire per lei. Ecco come sei mostrata su Instagram.

Ecco come si è mostrata su Instagram

Essendo un personaggio pubblico, Carlotta Mantovan è molto seguita e vanta di avere tantissimi follower. Condivide spesso degli scatti di vita quotidiana e uno in particolare risale al 30 maggio. Ha ottenuto tantissimi like, chiaro segno che è molto seguita e amata. Si mostra raggiante e felice con un sorriso strepitoso. Adesso ha optato per un taglio corto con un colore tendente al biondo che si sposa perfettamente con la carnagione della sua pelle. Gli utenti social più attenti hanno notato che ha finalmente uno sguardo sereno. In effetti dopo tanto tempo è riuscita a riacquistare il sorriso e i commenti che ha ricevuto sono estremamente positivi: “Il tuo sorriso è il sorriso di Fabrizio. Un abbraccio a te e alla tua stella”, “Sei bellissima” e tanti altri ancora. Tutti sono concordi nel dire che l’ex Miss Italia è stupenda, in quanto non ha bisogno di filtri per migliorare il suo aspetto. Non ha nulla da perfezionare perché non ne ha bisogno.

Curiosità sulla donna

Sul profilo Instagram Carlotta mostra sempre degli scatti dei suoi cavalli. Per quanto riguarda la figlia, non mostra mai il suo volto per motivi di privacy. Ha solo 8 anni e stanno sempre insieme, come giusto che sia. Non è facile accettare la perdita di Fabrizio Frizzi, ma adesso stanno imparando ad accettare la sua assenza per poter guardare il futuro con più ottimismo.

