Kate Middleton lo ha fatto in segreto e sotto falso nome: ecco cosa è successo

Dall’inizio del 2020 la pandemia di Covid-19 ha sconvolto le vite di tutti, anche quelle del Principe William, di Kate Middleton e della loro famiglia. A questo proposito è recentemente emerso un curioso particolare risalente all’anno precedente. Scopriamo di cosa si tratta.

Incontratisi per la prima volta nel 2008, il Principe William e la duchessa Kate hanno celebrato il loro amore sposandosi il 29 aprile del 2011 nell’abbazia di Westminster. Dal loro legame sono nati tre figli: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles.

I sospetti

Come per tutte le famiglie, l’inaspettata pandemia ha bruscamente interrotto il percorso scolastico dei primogeniti di William e Kate che non potendo fisicamente frequentare le aule hanno seguito le lezioni a distanza per la restante parte dell’anno. La coppia reale come tutti i genitori ha ovviamente mostrato molte preoccupazioni vista la difficile situazione dettata dalla pandemia. Ma ai seguaci più accaniti delle vicende della royal family non è sfuggito un particolare. Infatti la famiglia dopo aver trascorso l’estate del 2020 nella residenza di Anmer Hall è tornata con parecchio anticipo a Londra, in previsione di un possibile rientro scolastico previsto il 7 settembre 2020.

Cosa potrebbe essere accaduto

Ma nonostante molte delle lezioni scolastiche fossero ancora a distanza, secondo quanto riportato da Amica, George e Charlotte – primogeniti di William e Kate- potrebbero essere tornati a frequentare gli edifici scolastici già a settembre 2020 in gran segreto. Infatti stando alle indiscrezioni, i due ragazzi sarebbero rientrati in incognito lontani dalle luci dei riflettori e nascondendo il titolo nobiliare, registrandosi semplicemente come George e Charlotte Cambridge.

Le parole del Principe William

Ovviamente si tratta di semplici supposizioni che non hanno trovato conferma da parte dei diretti interessati. Nonostante ciò i sospetti sono stati alimentati dalle parole del Principe William che durante un’intervista ha affermato: “Come tutti i genitori, anche noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo adesso che le scuole si sono riaperte. Cinque mesi coi ragazzi a casa sono stati meravigliosi, ma davvero lunghissimi”.