Gianni Sperti, avete mai visto sua sorella? Ecco chi è e cosa fa la bellissima

Tutto quello che c’è da sapere su Gianni Sperti: la sua vita e il rapporto con la sorella Cinzia.

Personaggio televisivo più che noto al pubblico di Canale 5, Gianni Sperti è uno dei volti più rappresentativi di quello che è uno dei programmi di punta della rete Mediaset: Uomini e Donne. Opinionista fisso del dating show da quasi 20 anni, ha fatto della sua presenza, insieme a quella di Tina Cipollari, uno dei tratti distintivi della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

La carriera di Gianni Sperti

Nato a Manduria il 12 aprile 1973, Gianni Sperti è cresciuto a Pulsano (in provincia di Taranto), studiando danza a livello professionale fin da giovane. Il suo debutto in televisione risale al 1995, quando prende parte al corpo di ballo del programma estivo di Canale 5 La sai l’ultima? VIP. In questi anni, ricopre il medesimo ruolo anche in altri programmi di Canale 5, come Stelle sull’acqua (condotto da Carmen Russo), Il grande bluff di Luca Barbareschi e una nuova edizione di La sai l’ultima?, fino a diventare primo ballerino di Buona domenica. Nel corso dell’esperienza durata quasi cinque stagioni a Buona domenica, partecipa anche al film Milonga, con Claudia Pandolfi e Giancarlo Giannini, e nel 1997 veste ancora i panni di primo ballerino della trasmissione estiva di Iva Zanicchi Ballo amore e fantasia.

La svolta in televisione

Nell’autunno del 1999 è ancora primo ballerino in L’ultimo valzer, programma condotto da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, mentre l’anno successivo fa da coreografo per la trasmissione di Canale 5 Stelle a quattro zampe. La svolta arriva nei primi anni 2000, quando entra nel cast del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Da quel momento, fatta eccezione per il talent show Amici, Gianni Sperti abbandona il mondo della danza per entrare in quello del puro spettacolo. Prende parte al reality show La talpa nella sua seconda edizione del 2005, uscendone vincitore, e continua a sedere sulla poltrona di opinionista a Uomini e Donne.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, la storia d’amore che ha suscitato maggiore interesse tra il pubblico è stata quella con la showgirl Paola Barale. Conosciuta nell’ambito di La sai l’ultima?, i due si sono sposati nel 1998, per poi separarsi nel 2002. Ma c’è un’altra donna da sempre fondamentale nella vita di Gianni Sperti: la sorella Cinzia.

Chi è la sorella Cinzia

La famiglia di Gianni Sperti è piuttosto numerosa: l’opinionista di Uomini e Donne ha due fratelli maggiori, Enzo e Luciano, e appunto una sorella minore di nome Cinzia. Proprio con lei, ha condiviso la passione per il ballo: “Mi iscrissi con mia sorella Cinzia a una scuola di Rock and Roll e partecipai, vincendo, a vari campionati..Poi un giorno, quella scuola chiuse e io rimasi a piedi fino a quando mia sorella non arrivò a casa e disse: ‘Hanno aperto una scuola di danza moderna a Pulsano. Mamma iscrivimi’. Naturalmente, anch’io mi fiondai da mia madre e le chiesi di essere scritto come Cinzia”. Questo è tutto quello che si sa sulla sorella di Gianni Sperti. A differenza del fratello, infatti, è una persona molto riservata e non condivide nulla della sua vita privata. Le uniche foto che abbiamo di lei, sono gli scatti che l’opinionista di tanto in tanto pubblica sul suo profilo Instagram: due personalità davvero differenti!