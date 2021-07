Stefano de Martino irriconoscibile: come si è mostrato il conduttore su Instagram

Versatile, di talento e divertente Stefano de Martino in questi ultimi anni ha abbandonato il suo ruolo di ballerino che tanta fama gli ha dato e si è ritagliato un suo spazio in tv. Ha debuttato come co- conduttore di Made in sud non prima d’aver fatto esperienza a Mediaset anche come inviato dell’Isola dei Famosi. Nel corso dell’ultima stagione tv è stato impegnato in Stasera tutto è possibile, programma che ha portato al successo con ironia e garbo e poi Maria de Filippi lo ha voluto come giudice d‘Amici. Il tutto, ovviamente, ha aumentato la sua popolarità e le possibilità d’avere nuove opportunità televisive, sembra infatti che il prossimo anno sarà molto impegnativo per De Martino.

Stefano de Martino look nuovo: è irriconoscibile!

Nel frattempo l’ex allievo d’Amici è in tour per le varie città italiane con due comici molto amati, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, una nuova esperienza per Stefano che sta vivendo con passionalità, divertimento ma anche estrema professionalità. “Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due.” Ha scritto ironico l’ex marito di Belen Rodriguez condividendo tutto il suo entusiasmo per l’opportunità concessagli d’esibirsi anche in teatro mostrando un nuovo lato artistico. Stefano è molto attivo anche sui social che sembra gestire personalmente: condivide momenti del suo lavoro ma anche della sua vita privata e adora trascorrere molto tempo con il figlio Santiago, bambino molto popolare grazie all’account della mamma e del padre.

In questi giorni Stefano si è mostrato con un outfit decisamente nuovo: sguardo inteso e baffi anni ’70 l’ex ballerino è irriconoscibile, una scelta stilistica non da tutti condivisa. Molti i fans che hanno commentato lo scatto esprimendo un parere positivo ma anche qualche critica di non apprezzamento: il look decisamente iconico è lontano dal modo d’apparire di De Martino che baffi o meno è comunque un bellissimo uomo che ha un suo seguito femminile. E se Belen è appena diventata mamma per la seconda volta Stefano continua ad essere al centro del gossip: recentemente il suo nome è stato associato a Paola di Benedetto tornata single da poco dopo l’annuncio della fine della stoia con Federico Rossi. Il flirt tra De Martino e l’ex gieffina non è stato confermato dai diretti interessati ma sembra essere più che fondato.

Stefano de Martino: “So d’aver creato dispiaceri ma…”

Oggi uomo adulto e maturo, papà presente e professionista nei suoi impegni di lavoro che porta a termine con successo Stefano de Martino non manca di riconoscere d’aver fatto degli errori in passato. In alcune interviste ha fatto riferimento a quando ha tradito Emma Marrone con Belen, tutti e tre presenti ad Amici non ha avuto il coraggio di confessare alla cantante la sua infedeltà e di questo ancora oggi è rammaricato:

“So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono”. Le parole di De Martino confermano quanto Stefano sia cambiato anche nei rapporti di coppia, sarà anche per questo che evita anche di commentare il continuo gossip che gli attribuisce ogni giorno una fidanzata diversa.