A breve il pubblico di Striscia la notizia sarà costretto a salutare le veline. Shaila Gatta avrà sicuramente un futuro radioso per le sue grandi qualità di ballerina. Di recente si è mostrata sui social in compagnia del fidanzato a un matrimonio. Ecco le foto.

Striscia la notizia, l’addio di Shaila

Shaila Gatta è nata ad Aversa il 6 agosto 1996, ma ha sempre vissuto a Napoli. Fin da piccola ha coltivato la sua passione per il ballo al punto tale da avere delle gratificazioni nel corso del tempo. Nel 2015 ha partecipato alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e in un secondo momento è entrata a far parte del corpo di ballo di Ciao Darwin e Tale e Quale show. Nel 2017 ha ottenuto una grande popolarità ottenendo il ruolo di velina mora nel telegiornale satirico Striscia la notizia con Michela Neaze Silva. Dopo 903 puntate, a giugno 2021 hanno lasciato definitivamente il programma e a loro posto a settembre ci saranno Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Adesso con la collega, Vittorio Brumotti e il Gabibbo sta conducendo la nuova edizione di Paperissima Sprint. Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere sui social la sua quotidianità e gli scatti artistici. Si mostra quasi sempre in compagnia del fidanzato Leonardo Blanchard. I due si cimentano quasi sempre in acrobazie che lasciano tutti a bocca aperta. In un post recente pubblicato da entrambi si trovano a Castello Monaci, località scelta dagli sposi per il lieto evento.

“Wedding’s Mary e Giuseppe”

Shaila indossa un vestito che aderisce perfettamente alle sue forme pazzesche. Lo spacco è tale da mettere in risalto le sue gambe scultore e come sempre punta su un leggero make-up. Del resto non ha bisogno di migliorare la sua immagine perché è già perfetta di suo. Sicuramente molti saranno concordi nel dire che il fidanzato è davvero fortunato ad avere una donna del genere accanto. Lui, invece, ha puntato su un completo dai colori chiari che si sposa perfettamente con la sua carnagione. Sono una coppia fantastica, ragion per cui ricevono solo complimenti. I due sposi si chiamano Maria e Giuseppe, stando a quanto scritto da Shaila nella didascalia che accompagna le tre foto.

Curiosità sul fidanzato

Leonardo Blanchard è nato a Grosseto il 6 maggio 1988 e ha un passato da calciatore. Nel 2019 ha preso parte al programma Tale e quale show condotto da Carlo Conti e ha affrontato nel migliore dei modi quest’esperienza televisiva imitando tantissimi cantanti, come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Nello stesso anno ha ufficializzato la sua relazione con Shaila. Dopo la carriera di calciatore, ha deciso di gestire un negozio di famiglia specializzato in camicie a Grosseto.

