Le Iene, nuova conduttrice: ci sarà Elodie al posto di Alessia Marcuzzi

Tante novità in arrivo a Le Iene per la prossima stagione, a cominciare dalla conduttrice: dopo l’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi arriva un nome decisamente sorprendente, quello di Elodie.

L’indiscrezione è di quelle davvero importanti: secondo quanto rivelato da Tv Zoom un nome del tutto inatteso sarebbe pronto a ricoprire il posto lasciato vuoto dall’ormai ex conduttrice de Le Iene.

Di recente, infatti, Alessia Marcuzzi ha ufficializzato il suo addio a Mediaset: dopo 25 anni di carriera, molti dei quali passati a condurre programmi di successo come Temptation Island e Le Iene, la bionda presentatrice ha deciso di cambiare aria.

Alessia Marcuzzi, addio a Le Iene: arriva l’ex cantante di Amici

Ci sarebbe già qualcuno pronto a prendere il posto di Alessia e si tratterebbe di Elodie Di Patrizi: la proposta più che allettante sarebbe già stata accettata dalla cantante di Amici. Pare però che la fidanzata di Marracash abbia posto una conduzione: non la vedremo immediatamente sostituire la Marcuzzi in una delle trasmissioni più seguite in onda su Italia Uno.

Il portale riporta diverse informazioni che parlano dell’approdo di Elodie a Le Iene rimandato a gennaio 2022. Questo ritardo sarebbe dovuto ad impegni improrogabili della cantante: nei mesi che la separano da questa nuova avventura televisiva, infatti, la cantante di Amici dovrebbe essere impegnata con il suo nuovo progetto musicale. Ci sarà, dunque, un’altra sostituta in questi primi mesi della stagione televisiva che comincerà a settembre e che annuncia grandi novità per quel che concerne i palinsesti Mediaset. Il programma cult di Italia Uno, Le Iene, tornerà in onda il prossimo autunno, solitamente collocato al martedì sera. In diverse occasioni, poi, l’appuntamento raddoppierà con il venerdì sera, secondo quanto lasciato trapelare da Publitalia.

Non sarà l’unico addio al programma: dopo Alessia Marcuzzi anche Nicola Savino si prepara ai saluti. Resta quindi da capire chi affiancherà Elodie nella sua seconda prova da conduttrice dopo l’ottima performance alla quale abbiamo assistito sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2021. La Di Patrizi è stata molto seguita dai fan anche come concorrente a Celebrity Hunted su Amazon Prime.

Elodie al posto di Alessia: cosa farà ora la Marcuzzi?

Sarà proprio lei a riempire il vuoto lasciato da Alessia Marcuzzi: quella della conduttrice è stata annunciata come una scelta sofferta, ma necessaria dal momento che la presentatrice non sembrava molto contenta delle proposte professionali ricevute da parte dell’azienda del Biscione nell’ultimo periodo. Da qui è partita la ferma volontà di tentare nuove strade. Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi pare che l’ex conduttrice di programmi celebri come Grande Fratello, Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, abbia cominciato in questi giorni ad intavolare un discorso con Discovery per discutere di un progetto completamente nuovo.

Si vocifera anche a proposito di una possibile presenza della Marcuzzi a Sanremo 2022, ma per il momento Alessia non sembra preoccuparsene: la donna si trova in vacanza in Puglia insieme a tutta la famiglia e continua a svolgere le sue attività di blogger, influencer e imprenditrice, dal momento che ha recentemente lanciato una linea di cosmetici no gender.