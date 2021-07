Riccardo Guarnieri torna su Instagram dopo il trono over ma i fan notano il dettaglio: “Cosa gli è successo?”

Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, è tornato sui social network dopo una lunga assenza ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare. Scopriamo di cosa si tratta.

Arrivato al grande pubblico grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, Riccardo ha in poco tempo conquistato i telespettatori che hanno seguito con trasporto la relazione del cavaliere con Ida Platano. Quello della coppia è stato un rapporto altalenante fatto di alti e bassi e che i due hanno messo alla prova partecipando anche a Temptation Island. Purtroppo tra la dama e l’uomo non è andata come sperato e dopo la fine della loro relazione, Riccardo è tornato negli studi di Uomini e Donne dove si è fidanzato con Roberta di Padua.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri su Instagram

Guarnieri oltre ad essere un volto noto del piccolo schermo è anche molto seguito sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 250 mila follower. Nonostante il grande seguito, il cavaliere negli ultimi mesi non è stato molto attivo sulla piattaforma, infatti il suo ultimo scatto risaliva al 27 marzo. Dopo una lunga attesa Riccardo è finalmente tornato pubblicando un nuovo scatto.

Il particolare che non è sfuggito ai fan

Nella foto l’uomo indossa un abito nero molto elegante ed è immerso in una meravigliosa masseria della sua Puglia. I fan vedendo lo scatto non hanno potuto fare a meno di notare quanto l’ex cavaliere sia dimagrito e sembri essere in gran forma.

La reazione dei follower

La foto pubblicata da Riccardo ha colpito i suoi follower tanto da superare i 20 mila like in pochissimo tempo. Inoltre nei commenti i fan non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con l’uomo per la splendida forma fisica e per l’eleganza che lo ha sempre contraddistinto anche durante la partecipazione allo show in onda su Canale 5.