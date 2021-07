Giorgio Manetti posa da divo in spiaggia: dopo Uomini e Donne si mostra così, fisico scolpito

Giorgio Manetti è stato un cavaliere del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Ha ottenuto la popolarità grazie alla storia d’amore con Gemma Galgani che poi ha avuto uno triste lieto fine. Di recente si è mostrato sui social in una versione del tutto inaspettata.

Tutte pazze per Giorgio Manetti

Nato il 28 aprile 1956, Giorgio Manetti si è presentato anni fa nello studio del programma per trovare l’anima gemella. È stato notato da Gemma che non ha esitato a farsi avanti, nonostante avesse qualche anno in più. Hanno iniziato una frequentazione che ha appassionato tutti gli italiani fino alla fine, ovvero quando lui le propose di andar via da Uomini e Donne e lei rifiutò. Il motivo? Non voleva gettare le basi di una relazione senza amore. Anche se lei ha cercato in tutti i modi digli avvicinarsi e avere un’altra chance, non c’è stato nulla da fare. Attualmente lei è ancora in gioco nello studio per trovare qualcuno in grado di farle battere il cuore mentre lui e felicemente fidanzato con una donna che conosce perfettamente Tina Cipollari. In effetti l’opinionista e l’ex cavaliere quando possono si incontrano a Firenze con i rispettivi partner. Giorgio ha fatto sognare le telespettatrici per la sua eleganza e anche il suo fascino. Tutte sono d’accordo nel dire che lo scorrere del tempo non ha fatto altro che renderlo ancora più attraente. Sul suo profilo social tende spesso a condividere degli scatti della sua quotidianità che ottengono sempre tantissimi like e commenti positivi. Uno, pubblicato tre giorni fa, ha mandato tutte in delirio.

“Una meravigliosa giornata nella campagna toscana”

Anche se Giorgio ha lasciato il piccolo schermo, è molto attivo sui social. Nella foto in questione l’ex cavaliere di Uomini e Donne si trova in un luogo fantastico immerso nella natura a piedi nudi. Il bellissimo panorama della sua regione non è passato inosservato. Del resto la Toscana è nota per essere circondata dal verde assoluto. Il cielo limpido non presenta nessuna nuvola, ma un bel sole. Tuttavia l’attenzione si è focalizzata su lui: bermuda bianchi, camicia di cotone sbottonata. Si intravvede il petto in forma smagliante al punto tale da fare invidia ai più giovani. “Wow…super Giorgio…e super paesaggio”, “Wow, very nice”, “You are the best” e tanti altri commenti si possono leggere.

Leggi anche -> Tina Cipollari vacanze da sogno | La foto in costume scatena i fan di Uomini e Donne: come si è mostrata

Una chiamata mai ricevuta

Giorgio avrebbe voluto partecipare all’ultima edizione de L’Isola dei famosi, però non è stato contattato dalla produzione. Si sarebbe aspettato almeno una telefonata per scoprire l’esito prima della messa in onda della prima diretta. “Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio. L’Isola sarebbe una bella sfida con me stesso”.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Chiara Rabbi in costume: la foto mozzafiato della ex corteggiatrice, curve bomba