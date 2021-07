Uomini e Donne, Chiara Rabbi in costume: la foto mozzafiato della ex corteggiatrice, curve bomba

Si è fatta conoscere negli studi di Uomini e Donne e, ora, Chiara Rabbi è una delle ex corteggiatrici più ammirate: l’ultimo scatto in costume da bagno ha scatenato gli applausi della rete.

Chiara Rabbi è approdata a Uomini e Donne ad inizio della scorsa stagione televisiva. Immediatamente ha attirato l’attenzione del tronista Davide Donadei e, alla fine, è riuscita a conquistare il cuore di quest’ultimo. Dal momento della scelta, i due giovanissimi sono inseparabili e, dopo aver fatto su e giù per l’Italia, pare proprio che Chiara abbia deciso di stabilirsi – seppur momentaneamente – nel Salento, dove vive e lavora il compagno.

Lui, imprenditore della provincia di Lecce, trascorre il tempo dividendosi tra lavoro e giornate al mare insieme alla sua fidanzata che sta approfittando per godersi le bellezze marine della zona. Sul profilo Instagram di Chiara, infatti, proliferano scatti bellissimi che la ritraggono in costume da bagno e tutta la sua bellezza. Ma, in una delle ultime foto, la Rabbi ha davvero fatto strabuzzare gli occhi agli utenti della rete.

Chiara Rabbi, fisico da urlo in costume da bagno

Bikini celeste, capelli bagnati, il mare cristallino alle sue spalle e un sorriso appena accennato sul viso: così Chiara Rabbi si è mostrata su Instagram scatenando i commenti dei fan.

“Pazzesca”, “Il fisico che vorrei”, “Da donna a donna, che forse fa molto più piacere, sei davvero bella, nella tua semplicità”, si legge sui social, “Bella come poche. Rimani coi piedi sulla terra…e sarà la tua vittoria”, “Sei stata la corteggiatrice più bella di questa edizione di Uomini e Donne sei davvero bellissima e vera”, hanno continuato a scrivere i suoi sostenitori.

E, in effetti, in questa foto che ha collezionato più di 50mila like, Chiara Rabbi appare bellissima in tutta la sua semplicità: felice e serena per la sua nuova vista e la relazione insieme a Davide Donadei.

Chiara Rabbi, gli attacchi degli hater

Da quando la Rabbi è diventata un personaggio noto sui social grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, però, il rapporto con i social non è sempre stato idilliaco.

Chiara, infatti, ha dovuto ignorare e farsi scivolare addosso tantissime critiche ed insulti tanto che, solo qualche settimana fa, si era lasciata andare ad un lungo sfogo contro gli hater.

Dopo aver tentato di ignorare anche le ingiurie più pesanti, alla fine la ex corteggiatrice di uomini e Donne non è più riuscita a rimanere in silenzio.

“Dopo mesi che mi sono mangiata la vostra m****a, sono sempre stata zitta, poi ad un certo punto mi toccano su certi argomenti perchè impazzisco… – ha sbottato lei via Instagram – . Mi avete detto che sarei durata da Natale a Santo Stefano con Davide…che stavo lì per chissà che cosa…ora mi sono rotta le pa**e… Ad un certo punto anche meno, sono libera di fare quello che voglio”.

Da parte dei suoi fan una pioggia di applausi virtuali.