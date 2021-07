Romina Power dichiarazione d’amore: l’ex di Albano felice più che mai

L’ex moglie di Albano, Romina Power torna a fare una dichiarazione d’amore sui social: chi è il fortunato? Vediamo insieme di chi si tratta.

La vita sentimentale della cantante Romina Power è sempre al centro dell’attenzione del pubblico, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio storico con Albano Carrisi. In quell’occasione, oltre alla profonda delusione provata da tutti i loro fan per la fine di una storia d’amore da favola, i due cantanti sono entrati nel vortice del gossip, avendo tutti i riflettori puntati.

Albano Carrisi, dopo la separazione da Romina, ha deciso di coltivare la sua relazione con la bellissima Loredana Lecciso, pugliese anche lei e con la quale ha avuto due figli, Jasmine e Albano junior. Nonostante alcuni momenti di alti e bassi, la coppia di Albano e Loredana prosegue con serenità, in nome della loro nuova famiglia.

Occhi del gossip puntati anche sulla vita sentimentale di Romina Power che, nonostante la guardia alta dei paparazzi, non è mai stata beccati con nessuno. Ad incuriosire, ora, è una dichiarazione d’amore che la cantante fa sul suo profilo Instagram: a chi si rivolge?

Romina Power fa una dichiarazione d’amore

L’ex moglie di Albano lo ammette chiaramente: “Mon Amour” che sta per ‘amore mio’: per chi è questa dedica? Romina Power rivolge il suo amore alla Puglia, terra che da anni, ormai, l’ha adottata e così pubblica una foto di un trullo circondato dal grano, tutti simboli di questa regione.

Effettivamente Romina Power, nata in America, è arrivata in Puglia da giovanissima e ha trascorso gran parte della sua vita nella tenuta del marito, a Cellino San Marco. In quegli anni, la Power ha imparato a conoscere ed amare la terra che l’ha adottata, oltre che il luogo dove ha creato la sua famiglia.

Il legame speciale tra Romina e la Puglia è stato ribadito quando, durante il primo lock down 2020, nonostante la separazione con Albano, la Power ha scelto di trascorrere il suo isolamento a Cellino, un posto a lei speciale, oltre che sereno e tranquillo, che favorisce il contatto con la natura.

La Power e la Lecciso in Puglia

C’è una guerra in atto tra la prima moglie di Albano, Romina Power, e la sua compagna attuale, Loredana Lecciso? Secondo i rumors ci sarebbe stata di recente una presunta lite tra le due donne ed è per questo che, attraverso le pagine di Novella 2000 di qualche tempo fa, proprio il cantante ha deciso di fare un chiarimento.

Albano smentisce ogni pettegolezzo e chiacchiericcio: con Loredana le cose procedono alla grande e la coppia ha festeggiato con serenità i vent’anni della loro figlia Jasmine. Allo stesso tempo Romina Power è in Puglia, dove sta trascorrendo momenti di pace e relax da circa un mese, dove si è affittata un trullo.

LEGGI ANCHE : Romina Power ha tradito Albano Carrisi? La confessione

LEGGI ANCHE : Romina Power, ricordi di un amore passato con Albano: “La prima volta a Cellino…”

“Romina è in vacanza qui, si è affittata un trullo tutto suo da un mese e mezzo e si sta godendo la sua vacanza in una pace eccezionale. Loredana non è andata da nessuna parte, era qui con me fino a poco fa” ha rassicurato Albano ai suoi fan.