Uomini e Donne, Claudia Dionigi: ecco com’è diventata l’ex corteggiatrice

Claudia Dionigi è stata una corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Attualmente è felicemente fidanzata con l’ex tronista Lorenzo Riccardi. Ecco come si è mostrata di recente sui social.

Il percorso di Claudia e Lorenzo a UeD

I telespettatori del programma conoscono bene il percorso sentimentale della coppia. Lorenzo ha fatto il suo primo ingresso nello studio per corteggiare Ludovica Valli, ma è stato mandato via. Dopo qualche anno si è rimesso in gioco per Sara Affi Fella e non è stato scelto perché ha avuto la meglio Luigi Mastroianni. Quest’ultimo è stato lasciato dopo poche settimane, ragion per cui la redazione ha proposto entrambi di sedersi sul trono. Luigi ha scelto Irene Capuano (oggi sono fidanzati con altre persone) e Lorenzo ha messo da parte Giulia Cannavò per la bella romana. Nonostante sia arrivata in un secondo momento, è riuscita a cambiare le carte in tavola. Infatti tutti davano per scontato che avrebbe scelto Giulia, però c’è stato un colpo di scena. Claudia è più grande di qualche anno, ma tuttora la loro relazione va a gonfie vele. Hanno fin dall’inizio optato per la convivenza per risolvere il problema della distanza geografica. Appaiono felici e raggianti sul web e di recente Claudia ha pubblicato un post che racchiude due foto in cui è semplicemente stupenda.

Ecco come si è mostrata l’ex corteggiatrice

Il post è stato pubblicato ieri e ha già ottenuto tantissimi like:“Iniziamo questa domenica con il sorriso e con la carica giusta per questa sera va. Dove vedrete la finale?”. Non è passato inosservato il commento di Gemma Galgani: “Claudia io vengo da voi a vedere la partita porto i pop corn! Bello il vestito!”. Claudia ha indossato un completo stupendo punto ha taggato la pagina social di Maison Clabé. Il top e la gonna hanno dei colori pazzeschi che si sposano perfettamente con la carnagione della ragazza. Molti sono concordi nel dire che è sempre stata bellissima, ma più passa il tempo e più raggiunge la perfezione. Il posto è a dir poco incantevole, ma passa in secondo piano perché tutti si focalizzano sulla fisicità scultorea della fidanzata di Lorenzo. Gli accessori sono abbinati alla perfezione e si può notare qualche tatuaggio in più. Il sorriso è sempre stupendo e tutti la apprezzano soprattutto per la simpatia. Infatti durante le esterne le risate erano assicurate. La loro intesa è forte come sempre e lo dimostrano senza alcune situazione ai rispettivi followers.

Leggi anche -> GF Vip, Lorenzo Riccardi svela un retroscena, poi si sbilancia su Zelletta

La coppia torna in tv

A breve in prima serata andrà in onda una puntata dedicata alle scelte dei tronisti del 2019. Oltre a Lorenzo e Luigi, ci saranno anche Teresa Langella e Ivan Gonzalez. I loro percorsi sentimentali hanno passionato il pubblico al punto tale da proporli. Lorenzo e Claudio, quindi, torneranno nel piccolo schermo per far emozionare nuovamente il pubblico.

Leggi anche -> Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: rivelato un dettaglio intimo della vita di coppia